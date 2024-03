Drones ucranianos atacam refinaria, miram Moscou e interrompem energia, diz Rússia

(Reuters) - A Ucrânia lançou 35 drones contra alvos em toda a Rússia que provocaram um breve incêndio em uma refinaria de petróleo, miraram em Moscou e interromperam o fornecimento de eletricidade nas áreas de fronteira, informou a Rússia neste domingo, último dia de sua eleição presidencial.

Moscou acusou Kiev de sabotagem eleitoral com dias de ataques à infraestrutura russa, uma das operações aéreas mais abrangentes em território russo desde que o presidente Vladimir Putin ordenou a invasão da vizinha Ucrânia há dois anos.

Putin, que com quase total certeza garantirá a reeleição, prometeu punir a Ucrânia pelos ataques.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, agradeceu às suas forças militares e à inteligência pelas novas "capacidades de longo alcance" em seu discurso noturno por vídeo no sábado, sem mencionar os ataques intensificados relatados pelas forças de seu país.

O Ministério da Defesa da Rússia escreveu no aplicativo de mensagens Telegram no domingo que 17 drones foram destruídos sobre a região de Krasnodar, no sul da Rússia, quatro sobre a região de Moscou e o restante sobre outras seis regiões.

"Os drones foram neutralizados, mas um incêndio começou como resultado da queda de um dos dispositivos", disse a sede operacional da região de Krasnodar, no sul da Rússia, no Telegram.

O incêndio na refinaria de Slavyansk, em Krasnodar, foi extinto e não houve vítimas em decorrência do incêndio, embora informações preliminares indicassem que uma pessoa havia morrido de ataque cardíaco, disse a administração.

Roman Siniagovskyi, chefe do distrito administrativo de Slavyansk, disse no Telegram que os trabalhadores da refinaria haviam sido evacuados e que não havia ameaça para as áreas povoadas próximas em decorrência do incidente.

A Reuters não conseguiu verificar os relatórios de forma independente.

O jornal ucraniano Ukrainska Pravda citou uma fonte da inteligência ucraniana dizendo que Kiev considerou o ataque dos drones um sucesso porque um grande incêndio ocorreu perto das unidades de destilação de petróleo bruto, que eram o alvo principal.

Uma fonte da inteligência ucraniana disse à Reuters no domingo que drones de ataque ucranianos de longo alcance lançados pelo serviço de segurança doméstica SBU atingiram 12 refinarias de petróleo russas durante a guerra até o momento.

O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, disse que não houve vítimas ou danos relatados pelos drones abatidos em três distritos próximos a Moscou.

