'Do Sertão a Hollywood': estilista alagoana Martha Medeiros lança livro de sua trajetória nos EUA

O cenário é o do filme "Uma Linda Mulher". Em uma das suítes do famoso hotel Beverly Wilshire com vista para a Rodeo Drive, Martha Medeiros montou um ateliê improvisado. Agora a mistura é de rendas, cristais e livros, já que a estilista está em Los Angeles para lançar a obra que narra sua trajetória inspiradora. "Do Sertão a Hollywood", escrito pela jornalista Eliane Trindade, ganhou versão em inglês ("From the Hinterland to Hollywood") e conta desde as raízes de Martha, em Maceió, quando fazia roupas para bonecas até o estrelato com vestidos nos tapetes vermelhos mais famosos do mundo, com peças que adornam diversas celebridades.

Cleide Klock, correspondente da RFI em Los Angeles

Uma dessas estrelas escreveu o prefácio da obra, a colombiana Sofia Vergara. A atriz, uma das mais bem pagas da TV americana, conhecida mundialmente por "Modern Family" e que acaba de estrear "Griselda" (Netflix), encontrou Martha nas redes sociais, e em 2015, encomendou seu vestido de casamento com o ator Joe Manganiello.

No momento da entrevista à RFI, na suíte transformada em ateliê, Martha Medeiros finalizava peças que entregaria pessoalmente no dia seguinte à Sofia Vergara, junto com um exemplar do livro.

Além de Sofia, Beyoncé, Jessica Alba, Patricia Arquette e diversas outras celebridades são clientes da alagoana, que já teve suas peças em filmes Hollywoodianos como "Um Príncipe em Nova York" e séries como "The Crown". A estilista também assinou o enxoval do papa Francisco, quando ele passou pelo Brasil, em 2013.

"Do Sertão a Hollywood"

As pesquisas para o livro começaram em 2019. O trabalho de campo levou Eliane Trindade aos locais de onde vem a obra-prima para os vestidos de alta-costura.

"Uma das coisas que me atraiu para o projeto foi o fato de que as rendas eram também a geração de lucro para as rendeiras. Eu trabalho nessa área de empreendedorismo social na Folha de São Paulo, então isso me conectou com o trabalho da Martha. Além do glamour, do talento dela, tinha esse lado do sertão. Acho que uma das coisas mais importantes que a gente fez para o livro foi conhecer aquela realidade, mergulhar e ver como a renda foi resgatada das feiras, de um tecido que já foi nobre, deixou de ser e voltou para alta-costura", conta a jornalista.

O livro é um convite para uma viagem onde a simplicidade se encontra com o luxo, e a força da tradição se reinventa em cada criação. Não é apenas o trabalho de Martha que está descrito na obra e chega a Hollywood, mas o de centenas de mulheres do sertão que entrelaçam os fios para que a estilista os transformem em verdadeiras obras de arte, em vestidos que levam um ano para serem feitos e podem custar US$ 25 mil (cerca de R$ 125 mil).

No projeto social há 400 mulheres, sendo uma parte com dedicação ainda maior à renda. "Cada vez mais a gente está aumentando esse outro grupo voltado para peças ainda mais especiais e peças de laboratório onde a gente está usando a cor e outras coisas que a gente não usava. Esse é o propósito, além de resgatar coisas antigas, procurar o que nunca foi feito com a renda feita à mão no Brasil", relata Martha.

Da barraca da feira à alta-costura

Martha Medeiros mostra com orgulho as mulheres que representa aqui em Hollywood: rendeiras como a Dona Lalinha, que a estilista faz questão de mostrar uma foto. Ela compra as rendas de antigas artesãs, que antes faziam peças como toalhas e porta copos e as coloca em artigos cheios de glamour. A alagoana teve barraca por mais de 10 anos na feira de artesanatos em Maceió, na praia de Pajuçara, e depois que ganhou o mundo nunca deixou de voltar para transformar as vidas de quem ficou por lá. Agora mostra que a beleza pode brotar nos lugares mais áridos.

"Eu fui ver o percurso, para ver como ela chegou e descobriu isso. Ela percorria quilômetros e ia nos lugares mais inacessíveis atrás de rendeiras. Ela descobria que tinha uma rendeira num município tal, não tinha nem endereço, nem nome completo, ia bater na porta das pessoas e comprava o estoque daquela família de anos. Aquilo mudava a vida daquelas pessoas, ela conseguiu dar escala e agregou valor para um produto que estava subestimado", conta.

A estilista continua seu relato: "Às vezes eu vou com uma pessoa do lado e a pessoa fala assim: 'você vai comprar isso, eu não acredito, isso está amarelo, esverdeado, preto, isso faz 25 anos que está ali e ainda está rasgado.' Eu falo, vou comprar e eu sei que eu tenho o dom de Deus de pegar aquilo ali e transformar numa coisa linda. Então eu compro sem medo, sem pena, sabendo o que eu estou fazendo e essa energia é maravilhosa".

Das freiras francesas ao tapete vermelho

No século 19, com a ida ao Brasil de freiras francesas, a renda renascença chegou ao nordeste do País e o ofício foi ensinado às mulheres humildes do sertão. A técnica acabou sendo responsável pela inserção delas no mercado de trabalho e representa, muitas vezes, a única fonte de renda para muitas famílias.

É com essa força da tradição entrelaçada que Martha transforma vidas. Com seu dom e informações de moda, a simplicidade se torna sofisticação, o ordinário, extraordinário, o invisível, visível. Assim, a arte do sertão conquistou Hollywood.

"Foi um trabalho de muitos anos, fazendo aos pouquinhos e vendo resultado e voltando e dizendo para elas: 'Olha que bacana a gente já consegue ter esse resultado'. A gente acredita muito nisso, que o futuro tem um coração antigo, que essa é a verdadeira joia, o verdadeiro luxo que as marcas de luxo estão desesperadas. Procuramos as rendeiras mais antigas e resgatamos várias técnicas que não existem mais, você olha a própria renda Renascença no Brasil ela não tem mais isso. O que eu quero é isso cada vez mais, trazer essa informação de moda que a gente tem para essa arte e mostrar ao mundo o verdadeiro luxo brasileiro", conclui a estilista.