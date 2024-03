Crise climática: estações de esqui podem ficar sem neve até fim do século

13% das áreas de esqui analisadas experimentarão uma redução de 100% nos dias de cobertura de neve anual até 2071-2100

20% delas perderão entre 50% e 100% da cobertura

Sob um cenário de altas emissões, as áreas de esqui no Hemisfério Sul (Andes, Alpes Australianos, Alpes da Nova Zelândia) e as dos Alpes Japoneses e dos Apalaches serão mais severamente afetada

Fauna e flora em áreas de altitudes mais elevadas também serão afetadas

Regiões de esqui de oito diferentes áreas do mundo poderão desaparecer completamente neste século, de acordo com uma pesquisa da universidade de Bayreuth, na Alemanha. O estudo analisou sete grandes regiões de esqui ao redor do mundo: Alpes Europeus, Andes, Apalaches (América do Norte), Alpes Australianos, Alpes Japoneses, Alpes da Nova Zelândia e as Montanhas Rochosas (América do Norte) apontou que os impactos do derretimento de gelo vão muito além do esporte e do turismo, podendo afetar fauna e flora nessas áreas de altitudes mais elevadas.

De acordo com os pesquisadores, sob diferentes cenários de mudança climática, as regiões de esqui vão enfrentar uma redução significativa nos dias de cobertura de neve.

O estudo aponta que até 13% das áreas de esqui existentes podem enfrentar uma perda total da cobertura de neve anual até o final do século. Além disso, cerca de 20% dessas áreas podem ver uma redução entre 50% e 100% nos dias de cobertura de neve.

As regiões mais afetadas pela mudança climática incluem os Alpes da Nova Zelândia, os Alpes Australianos e os Andes, onde a perda de neve é prevista para ser particularmente severa. Isso não apenas ameaça a indústria do esqui nessas áreas, mas também representa um sério risco para a biodiversidade das montanhas, com espécies vulneráveis de alta altitude enfrentando a perda de habitat.

Os dias anuais de cobertura de neve nas sete principais áreas montanhosas com esqui diminuirão significativamente em todo o mundo com a mudança climática. A cobertura anual média de neve cairá 43% nos Andes, 37% nos Apalaches, 78% nos Alpes Australianos, 42% nos Alpes Europeus, 50% nos Alpes Japoneses, 23% nas Montanhas Rochosas e 51% nos Alpes da Nova Zelândia até o fim do século.

Dezoito por cento das áreas de esqui localizadas nos Andes enfrentarão uma redução de 100% na cobertura de neve, enquanto outros 31% verão uma diminuição de 50% ou mais. Situação semelhante ocorrerá nos Apalaches e nos Alpes Japoneses, onde 14% e 17% das áreas de esqui, respectivamente, enfrentarão uma redução total, e aproximadamente um quarto experimentará uma diminuição de mais de 50%. As maiores reduções nos dias de cobertura de neve anual são esperadas nos Alpes da Nova Zelândia, com 30% das áreas de esqui previstas para ter uma diminuição superior a 50%, seguidas pelos Alpes Australianos, onde 78% das áreas de esqui podem ver uma redução semelhante.

Outro mercado de esqui importante, que tem crescido muito, é a China. O país não foi incluído no estudo devido à falta de dados. "No entanto, um encurtamento considerável da temporada de esqui na maioria das áreas de esqui de baixa altitude também é projetado para a China", diz o estudo.

O estudo também ressalta que, à medida que as áreas de esqui se tornam menos viáveis devido à falta de neve natural, a tendência é que futuras áreas esquiáveis se concentrem em áreas menos povoadas, em direção a regiões continentais e partes internas das cadeias de montanhas. Também é esperada uma expansão da infraestrutura e ações intervencionistas, com fabricação de neve artificial e preparação de pistas para prolongar a duração da neve. No entanto, essa solução tem suas próprias limitações, incluindo o consumo de energia e recursos hídricos, além de potenciais impactos ambientais.

A conclusão dos cientistas é que, embora o mercado de esqui não tenha previsão para diminuir no futuro próximo, o aumento das estações de esqui em regiões menos povoadas acende um alerta para a conservação da natureza em áreas montanhosas.

"Nossos resultados são preocupantes tanto para o valor recreativo e econômico do esqui quanto para a biodiversidade montanhosa, uma vez que espécies vulneráveis de alta altitude podem ser ameaçadas pela redução de espaço com a expansão das áreas de esqui", dizem os autores.