Cortes de juros poderiam começar em junho, diz De Cos, do BCE

MADRID (Reuters) - O Banco Central Europeu poderia começar a cortar as taxas de juros em junho, após uma redução na inflação da zona do euro, disse o formulador de política monetária do BCE Pablo Hernández de Cos em uma entrevista publicada no domingo.

O BCE manteve os custos dos empréstimos em um nível recorde neste mês, mas disse ter feito um bom progresso na redução da inflação e iniciou uma discussão preliminar sobre a redução do aperto monetário.

"Se nossas previsões macroeconômicas forem cumpridas nos próximos meses, é normal que comecemos a reduzir as taxas em breve e junho pode ser uma boa data para começar", disse De Cos ao jornal espanhol El Periódico.

De Cos disse acreditar que as diferenças de opinião dentro do Conselho do BCE sobre um corte nas taxas em junho são legítimas, mas têm sido relativamente limitadas até o momento.

"De qualquer forma, acredito que o atual grau de consenso é muito alto e espero que continue assim", disse De Cos.

Tendo subestimado um súbito aumento nos preços há dois anos, o banco central dos 20 países que compartilham o euro tem relutado em declarar vitória sobre o que acabou sendo o mais brutal surto de inflação em décadas.

Perguntado se é razoável esperar três cortes de 25 pontos-base nas taxas este ano, De Cos não quis ser "muito explícito sobre o padrão temporal das taxas", mas disse que as condições de mercado eram compatíveis com o cumprimento da meta de inflação de médio prazo do BCE de 2%.

