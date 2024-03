Com música e bebida, alemão tem velório em bar em Canoa Quebrada (CE)

Um velório diferente foi realizado em Canoa Quebrada (CE). O alemão Gerhard Totzauer, conhecido pelos amigos como "Geraldo", foi velado dentro de um bar, como havia pedido aos amigos.

O que aconteceu

O velório de Gerhard foi feito no bar Caverna, que ele frequentava com amigos. Segundo o dono do bar, Victor Barreto, foi um pedido do próprio alemão antes de morrer.

"Ele não queria tristeza, queria todo mundo alegre", conta o dono do bar. "Ele sempre pediu que, quando falecesse, fosse velado no bar."

Os amigos então prepararam uma grande festa. Um DJ montou uma playlist especial com as músicas preferidas do alemão e suas bebidas favoritas foram servidas. A trilha sonora ia de Gonzaguinha a Pink Floyd. O gurufim (cerimônia fúnebre em que as pessoas cantam e dançam) aconteceu na última quarta-feira (13/03).

Gerhard Totzauer com os amigos no bar Caverna, em Canoa Quebrada, local onde pediu para ser velado Imagem: Reprodução/Acervo pessoal Victor Barreto

Gerhard Totzauer tinha 66 anos e morreu em decorrência de um câncer no pulmão. Ele era aposentado e morava no Brasil havia mais de 17 anos.

"Era um cara muito animado, muito feliz, brincalhão", define Victor Barreto.

O dono do bar conta que Gerhard foi uma pessoa importante na região durante a pandemia. O alemão realizou arrecadações com amigos estrangeiros para que uma organização pudesse comprar e distribuir cestas básicas e refeições.

A página do bar também prestou uma homenagem pública ao "Geraldo Alemão".