Campanha de Biden arrecada mais de US$53 mi em fevereiro

Por Stephanie Kelly

WASHINGTON (Reuters) - A campanha de reeleição do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, arrecadou mais de 53 milhões de dólares em fevereiro e tem 155 milhões de dólares em caixa depois de obter a maior arrecadação de fundos desde o lançamento da campanha.

A arrecadação de fundos de fevereiro ocorreu pouco antes de Biden conquistar a indicação do Partido Democrata em março e antes de ele arrecadar 10 milhões de dólares nas 24 horas seguintes ao seu inflamado discurso sobre o Estado da União.

Cerca de 1,3 milhão de doadores fizeram quase 3,4 milhões de contribuições, e 97% das doações foram inferiores a 200 dólares, de acordo com uma declaração da campanha de Biden, que divulgou os números no domingo.

Em fevereiro, Biden fez uma viagem de arrecadação de fundos para a Califórnia e participou de eventos nas áreas de Los Angeles e São Francisco.

A oposição a Donald Trump, que conquistou a indicação do Partido Republicano, e ao Partido Republicano motivou os doadores.

A campanha de Biden recebeu 1,6 milhão de dólares em receitas nas 48 horas seguintes às primárias do Partido Republicano na Carolina do Sul, enquanto os e-mails com foco em Trump também impulsionaram as doações, informou a campanha de Biden.