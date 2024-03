Britânico Sam Bird vence E-Prix de São Paulo 2024 pela McLaren

SAN PAULO, 17 MAR (ANSA) - O britânico Sam Bird, da equipe Neom McLaren, venceu a etapa de São Paulo do campeonato mundial de Fórmula E, a principal categoria do automobilismo com carros elétricos.

Bird largou na quinta posição e assumiu a liderança na penúltima curva da última volta, quando ultrapassou o neozelandês Mitch Evans, da equipe Jaguar.

Depois de Bird e Evans veio o britânico Oliver Rowland, da Nissan, que completou o pódio na terceira posição.

O alemão Pascal Wehrlein, da Porsche, largou na pole position mas terminou a prova apenas em quarto lugar.

Esta foi a segunda edição da Fórmula E em São Paulo.

A etapa brasileira da categoria acontece em um circuito de rua na zona norte de São Paulo.

A largada e a chegada acontecem na passarela do Sambódromo do Anhembi, onde acontece o desfile das escolas de samba na capital paulista.

O melhor piloto brasileiro nesta prova foi Lucas Di Grassi, da equipe ABT, que terminou apenas em 13º.

Sérgio Sette Câmara, da ERT, foi desclassificado por ultrapassar o limite de 38,5 kWh de energia disponível para cada piloto durante as 31 voltas do "ePrix" de São Paulo.

Após quatro etapas do Mundial de Fórmula E, o líder do campeonato é o neozelandês Nick Cassidy, da Jaguar, com 57 pontos.

Depois aparecem Pascal Wehrlein com 53; Mitch Evans e o francês Jean-Éric Vergne, da Penske, com 39; o britânico Jake Dennis, da Andretti, com 38; e Sam Bird com 37.

Sérgio Sette Câmara soma 2 pontos e Lucas Di Grassi ainda não pontuou.

A temporada terá 16 corridas e está prevista para terminar no dia 21 de julho.

A próxima etapa será no dia 30 de março em Tóquio no Japão.

