Biden faz brincadeira sobre aptidão mental de Trump em evento em Washington

Por Stephanie Kelly

WASHINGTON (Reuters) - O presidente norte-americano, Joe Biden, provocou o ex-presidente Donald Trump no último sábado com piadas sobre a aptidão mental do seu adversário eleitoral durante um discurso no jantar do Clube Gridiron, uma tradição de Washington que começou nos anos 1880.

A aparição de Biden no jantar, um evento formal em que políticos e jornalistas trocam farpas bem humoradas, foi a primeira participação presencial de um presidente desde Donald Trump em 2018.

Biden, 81 anos, recentemente selou a indicação do Partido Democrata para a eleição presidencial deste ano e novamente enfrentará Trump, 77, em novembro. Biden está tentando atrair eleitores, aumentar seus baixos índices de aprovação e rechaçar preocupações de que está velho demais para concorrer novamente.

“Um candidato é velho demais e mentalmente incapaz para ser presidente. O outro sou eu”, disse Biden, no sábado, diante de mais de 650 convidados, incluindo o primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar, o fundador da Amazon e dono do Washington Post, Jeff Bezos, e o CEO do TikTok, Shou Zi Chew, cuja empresa pode ser banida dos EUA por Biden.

A campanha de Trump não respondeu a um pedido por comentários. Trump também já questionou a capacidade mental de Biden para ser presidente.