Balanço da C&A surpreende mercado e financeiras ganham destaque

As varejistas de moda agradaram o mercado com os resultados de 2023. C&A foi a companhia com melhor desempenho na visão dos analistas. O destaque positivo de todas as companhias foi o resultado das empresas de crédito das varejistas: Midway (da Riachuelo), Realize (da Renner) e C&A Pay (da C&A).

O que aconteceu no setor

O varejo apresentou resultados positivos nos balanços divulgados neste ano. C&A, Renner e Riachuelo apresentaram aumento nas vendas no quarto trimestre e a C&A foi considerada o grande destaque pelos analistas, por trazer resultados acima das expectativas.

Tirando C&A que teve uma surpresa positiva de aceleração de venda, que não esperávamos tão forte, os números da Renner e Riachuelo mostram que melhora está acontecendo e que já passamos do pior do movimento de varejo de vestuário.

Ruben Couto, analista do Santander

O cenário macroeconômico mais atrapalhou do que ajudou em 2023. Apesar de o BC começar a reduzir a taxa de juros, ela continua alta e os efeitos da redução demoram para serem sentidos no consumo.

O cenário para 2024 é positivo. Macruz diz que o controle do desemprego, juros mais baixos e a mudança no ciclo de crédito vão ser positivos para o varejo de moda ao longo do ano e que o crescimento da carteira de crédito deve ser buscado por todas as companhias.

Financeiras do varejo

As três financeiras tiveram uma melhora na qualidade da carteira de crédito. Thiago Macruz, analista de varejo do Itaú BBA, afirma que o mercado leu o movimento como positivo, porque o acesso a crédito ajuda a melhorar as vendas. Em momentos de juros mais altos, o crédito fica mais difícil. Sem crédito, o consumidor tende a consumir menos, o que impacta diretamente o varejo.

C&A

A C&A foi o destaque positivo dentre as empresas do setor. A varejista foi a que teve crescimento de vendas mais rápido, em um ritmo que não era esperado pelos analistas do mercado. Para Couto, o investimento em logística e tecnologia feito pela empresa mostrou resultados.

Houve uma expansão da carteira de crédito do C&A Pay, o que ajudou a puxar as vendas. Por outro lado, o braço financeiro da varejista também pesou um pouco na lucratividade da C&A, já que a carteira é relativamente nova e ainda passa por ajustes.

A empresa registrou lucro líquido de R$ 145 milhões no quarto trimestre. O dado dobrou em comparação ao mesmo período de 2022.

Renner

A melhora na carteira de crédito da Renner foi o grande destaque do balanço. Macruz diz que a carteira de crédito entregou a melhor qualidade em um ano e meio.

Renner ainda tem muitas pressões de custos. Houve aumento das despesas operacionais, principalmente motivadas pelos maiores gastos com o centro de distribuição de Cabreúva (SP), de acordo com relatório da Genial Investimentos. Macruz diz que o balanço mostra que a varejista fez um controle importante da despesa no quarto trimestre, mas que ainda não refletiu nos resultados.

Houve uma melhora nas vendas. Couto diz que a empresa mostrou sinais mistos no balanço e que não deixa o mercado muito animado para 2024. Os dados vieram em linha com o esperado, com algumas características negativas que não eram esperadas, como não ter uma grande diluição da despesa.

A Renner registrou lucro líquido de R$ 526,9 milhões, alta de 9,4% em comparação ao quarto trimestre de 2022.

Além do anúncio do balanço, o executivo José Galló anunciou que está de saída. Há 32 anos na empresa, foi CEO durante 27 anos. Há cinco, ocupa a cadeira de presidente do conselho de administração. Quando Galló chegou, em 1991, a Renner valia cerca de R$ 1 milhão — hoje vale R$ 15 bilhões na Bolsa. O mercado reagiu ao anúncio, mas Macruz considera que a empresa tem condições de continuar seu caminho de forma positiva sem a presença de Galló.

Riachuelo

Os resultados da Midway roubaram a cena. O braço financeiro do grupo teve resultados acima da expectativa de mercado, com ajustes na carteira de crédito e busca pela estabilização da inadimplência, com receita bruta de R$ 630 milhões, aumento de 4,3% em comparação a 2022.

O varejo cresceu, mas de forma mais branda. A empresa está fazendo ajustes na operação de sua fábrica e implementando um novo sistema, o que afetou um pouco a disponibilidade de produtos.

A Guararapes, dona da Riachuelo, teve lucro líquido de R$ 229,76 milhões no quarto trimestre. O crescimento foi de 124,7% em comparação ao mesmo período de 2022.