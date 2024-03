Ativistas ambientais interrompem brevemente a Maratona de Roma

Três ativistas ambientais do grupo Last Generation interromperam brevemente a Maratona de Roma neste domingo, antes de serem detidos e levados pela polícia a uma delegacia, disse o grupo em um comunicado.

"Esta manhã, às 09h locais [5h em Brasília], três cidadãos (...) interromperam a passagem da Maratona de Roma. A polícia municipal interveio às 09h10, deslocou os manifestantes para a margem da rua e depois levou-os à delegacia", indica o comunicado.

O grupo denunciou "um inverno marcado por anomalias com temperaturas que chegam aos 25ºC em algumas áreas" e teme uma primavera e um verão no norte de Itália com "mortes no trabalho devido ao calor, mortes nas cidades porque são inabitáveis".

Mida, de 26 anos, uma das ativistas que interrompeu a maratona, disse que queria "soar o alarme porque passaremos por uma seca intensa".

O grupo pede a criação de um "fundo de reparação" público de 20 bilhões de euros (21,7 bilhões de dólares ou cerca de 100 bilhões de reais) para "todas as pessoas que sofrem danos causados pela mudança climática".

Segundo especialistas, as alterações climáticas induzidas pela atividade humana aumentam a intensidade e a frequência de fenômenos meteorológicos extremos, como ondas de calor, secas ou incêndios florestais.

