Aston Villa arranca empate com West Ham no Campeonato Inglês

O Aston Villa (4º) empatou em 1 a 1 com o West Ham (7º) neste domingo (17), no único jogo do dia válido pela 29ª rodada do Campeonato Inglês.

Com o resultado, o Villa conta com três pontos de vantagem sobre o quinto colocado, o Tottenham, que no sábado foi derrotado pelo Fulham por 3 a 0.

No duelo deste domingo, os 'Hammers' saíram na frente marcando no primeiro tempo com Michail Antonio (29') e seguraram o resultado até a reta final da partida, quando sofreram o gol de empate.

O atacante francês Moussa Diaby fez boa jogada pela direita e deu um passe para trás para o italiano Nicolò Zaniolo bater e superar o goleiro Alphonse Areola (79').

Nos acréscimos, o meia tcheco Tomas Soucek fez o gol que teria sido o da vitória do West Ham, mas o lance acabou anulado com o auxílio do VAR, que flagrou um toque de mão na jogada (90'+6).

"Mudamos a tática no segundo tempo e tivemos chances de marcar. No final, marcamos", afirmou o técnico do Aston Villa, Unai Emery, que reconheceu que sua equipe não teve o controle da partida na etapa inicial.

Vários dos jogos deste fim de semana do Campeonato Inglês foram adiados por conta da disputa das quartas de final da Copa da Inglaterra, entre eles o clássico londrino entre Arsenal (1º) e Chelsea (11º).

-- Jogos deste fim de semana do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado:

Luton Town - Nottingham 1 - 1

Burnley - Brentford 2 - 1

Fulham - Tottenham 3 - 0

- Domingo:

West Ham - Aston Villa 1 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 64 28 20 4 4 70 24 46

2. Liverpool 64 28 19 7 2 65 26 39

3. Manchester City 63 28 19 6 3 63 28 35

4. Aston Villa 56 29 17 5 7 60 42 18

5. Tottenham 53 28 16 5 7 59 42 17

6. Manchester United 47 28 15 2 11 39 39 0

7. West Ham 44 29 12 8 9 46 50 -4

8. Brighton 42 28 11 9 8 50 44 6

9. Wolverhampton 41 28 12 5 11 42 44 -2

10. Newcastle 40 28 12 4 12 59 48 11

11. Chelsea 39 27 11 6 10 47 45 2

12. Fulham 38 29 11 5 13 43 44 -1

13. Bournemouth 35 28 9 8 11 41 52 -11

14. Crystal Palace 29 28 7 8 13 33 48 -15

15. Brentford 26 29 7 5 17 41 54 -13

16. Everton 25 28 8 7 13 29 39 -10

17. Nottingham 25 29 6 7 16 35 51 -16

18. Luton Town 22 29 5 7 17 42 60 -18

19. Burnley 17 29 4 5 20 29 63 -34

20. Sheffield United 14 28 3 5 20 24 74 -50

jta/fbx/iga/dam

© Agence France-Presse