'Ótima sucção' e 'portátil': conheça o miniaspirador sem fio da Xiaomi

Tem horas que ter à mão um aspirador de pó pequeno ajuda e muito. Com um modelo do tipo, não é necessário arrastar aparelhos maiores ou fazer contorcionismo para remover pó e outras partículas dos cantos mais escondidos. E, se ele for sem fio, melhor ainda, já que dispensa a necessidade de uma tomada por perto.

Um aparelho que cumpre todos esses requisitos é o Mi Vacuum Mini, da Xiaomi. Ele tem feito sucesso na Amazon, onde conta com mais de 3.700 avaliações de clientes e nota média de 4,2, sendo que 60% dos compradores deram nota máxima (5) para o modelo.

Ele lembra uma garrafa e é bem compacto e leve, medindo cerca de 26 cm de comprimento e com peso de 0,5 kg;

Tem 120 watts de potência;

Tem bocais adicionais para a limpeza de cantos e de frestas e sistema de filtragem de pó;

A bateria é de 2.000 mAh, o que permite que ele seja usado de forma contínua por 30 minutos.

O carregamento é feito via cabo USB e você pode usar o mesmo adaptador de tomada do seu celular;

O Mi Vacuum Mini emite ruído baixo;

A limpeza é simples, bastando usar um botão para que ele seja aberto e dispensando qualquer desmontagem.

O que diz quem comprou

Ótimo produto, cabe até no porta-luvas do carro, belo design. Esqueça os antigos aspiradores de pó "portáteis" que de portáteis não têm nada. Esse sim é portátil, você carrega a bateria e leva pra onde quiser. Carlos

Atendeu todas as minhas expectativas. Ótima sucção e fácil portabilidade. A bateria até que aguenta bastante, mas poderia ter um pouco menos de ruído. Recomendo. Maite

Bom poder de sucção e está sendo ótimo para limpar pequenos espaços como no carro, em gavetas e prateleiras de casa. Luiz de Moraes Ferreira Junior

Amei muito! Design moderno, duas intensidades de motor, fácil e leve de manusear e de limpar, além de lindo! Aprovadíssimo! Impressora TOP

Vale a pena?

Aqui, tudo depende de se entender a proposta do produto. O Mi Vacuum Mini se propõe a ser um aspirador para ser usado de forma pontual, por curto período de tempo e não um aparelho para ocupar o papel principal na limpeza de sua casa.

Pesa a favor do modelo o fato de ele ser silencioso e também trazer bocais diferentes, que costumam ajudar bastante na hora de limpar.

Por outro lado, vale ter atenção na autonomia da bateria, uma vez que 30 minutos com ele longe da tomada pode ser um tempo curto para muita gente.

