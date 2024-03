Ao menos 21 mortos em acidente de ônibus no Afeganistão

Pelo menos 21 pessoas morreram e 38 ficaram feridas no sul do Afeganistão neste domingo(17), quando um ônibus colidiu com um caminhão-tanque e uma motocicleta, disse uma autoridade provincial.

"Nesta manhã, 21 pessoas morreram e 11 ficaram feridas em um acidente rodoviário entre um ônibus, um caminhão-cisterna e uma moto" na província de Helmand, no sul do país, disse à AFP o porta-voz do governador, Mohammad Qasim Riyaz.

Pelo menos 38 pessoas ficaram feridas, informou o departamento de informação da província.

O acidente ocorreu na estrada que liga Herat, no oeste do Afeganistão, a Kandahar, no sul, e à capital, Cabul, no centro do país.

De acordo com autoridades de trânsito da província de Helmand, o ônibus, que viajava de Herat para Cabul, colidiu primeiro com uma motocicleta, matando o motorista e seu passageiro.

O motorista do ônibus perdeu então o controle do veículo e colidiu com um caminhão-tanque que transportava combustível entre Kandahar e Herat.

Três pessoas do caminhão-tanque e 16 passageiros do ônibus morreram.

Entre os 38 feridos, há 11 em estado grave, informou o departamento de informação. Alguns dos feridos leves deixaram o hospital.

