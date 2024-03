Ajuda chega ao norte de Gaza enquanto Israel e Hamas consideram negociações de trégua

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - Caminhões de farinha chegaram ao norte de Gaza para serem distribuídos em áreas que não recebem ajuda há quatro meses, informou a mídia palestina neste domingo, com as negociações de trégua entre Israel e o Hamas prestes a serem retomadas no Catar.

Um comboio de 12 caminhões chegou ao norte no sábado -- seis na Cidade de Gaza e seis no campo de refugiados de Jabalia -- levando suprimentos que também serão distribuídos às áreas mais ao norte de Beit Lahiya e Beit Hanoun, disseram a mídia e os moradores.

O meio de comunicação Home Front, ligado ao Hamas, informou que a ajuda foi distribuída pelos "Comitês Populares", um grupo que inclui líderes de clãs poderosos em Gaza. Uma fonte do Hamas disse que a rota foi protegida pela equipe de segurança do Hamas.

As agências de ajuda humanitária alertaram que alguns bolsões de Gaza já enfrentam a fome, com hospitais no norte relatando que crianças estão morrendo de desnutrição e desidratação.

A crise de fome aumentou a pressão internacional sobre Israel após mais de cinco meses de sua campanha terrestre e aérea em Gaza, desencadeada pelo ataque do Hamas em 7 de outubro, com a expectativa de mais negociações para um cessar-fogo e troca de reféns nos próximos dias.

O Hamas matou cerca de 1.200 pessoas em seu ataque e fez 253 reféns, de acordo com os registros israelenses. A campanha militar de Israel em Gaza já matou mais de 31.500 palestinos, de acordo com as autoridades de saúde da Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas.

Um ataque israelense durante a noite matou 12 pessoas em uma casa em Deir al-Balah, no centro da pequena e lotada Faixa de Gaza, informou o Ministério da Saúde, entre as 92 pessoas que foram mortas nas últimas 24 horas.