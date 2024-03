Acidente envolvendo ônibus de passageiros e caminhão mata 21 pessoas no Afeganistão

CABUL (Reuters) - Um acidente de trânsito no sul do Afeganistão matou 21 pessoas e feriu dezenas neste domingo, segundo informou o governo da província de Helmand.

A batida na estrada Kandahar-Herat envolveu uma motocicleta, um caminhão de combustível e um ônibus, disse Sher Mohammad Wahdat, chefe do departamento de informação do governo da província de Helmand, acrescentando que 38 pessoas ficaram feridas.

Fotos na imprensa local mostraram um caminhão-tanque pegando fogo na estrada empoeirada e os destroços dos veículos envolvidos no acidente, que ocorreu no distrito de Gereshk, em Helmand.

Acidentes de trânsito são comuns no Afeganistão, com uma infraestrutura precária exacerbada por décadas de guerra que terminou quando tropas estrangeiras deixaram o país em 2021 e o Talibã assumiu o controle. A província de Helmand, no sul, um forte bastião do Talibã durante a guerra, foi palco de alguns dos combates mais intensos do país.

(Reportagem de Mohammad Yunus Yawar)