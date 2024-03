Votação na Índia começará em 19 de abril, Modi diz estar confiante na vitória

Por YP Rajesh

NOVA DÉLHI (Reuters) - A Índia vai eleger um novo parlamento em sete fases entre 19 de abril e o início de junho, disse hoje a autoridade eleitoral do país. Com quase um bilhão de pessoas elegíveis para votar, essa é a maior eleição do mundo.

A eleição coloca o primeiro-ministro Narendra Modi, político forte em segundo mandato, e seus aliados regionais contra uma aliança conflituosa que reúne 24 partidos da oposição. As pesquisas sugerem uma vitória confortável para o partido nacionalista hindu de Modi, o Bharatiya Janata (BJP).

Uma vitória tornaria Modi, de 73 anos, o segundo primeiro-ministro a conquistar um terceiro mandato consecutivo. O primeiro foi Jawaharlal Nehru, um herói da independência da Índia que se tornou o primeiro primeiro-ministro do país.

A última das sete fases de votação será no dia 1º de junho e os votos serão contabilizados no dia 4 de junho.

Modi disse que o “maior festival de democracia” começou e que o seu partido fará campanha com base no seu histórico de “boa governança e serviço público”.

“Tenho plena confiança de que receberemos todo o carinho e bênçãos de mais de 960 milhões de eleitores pela terceira vez consecutiva”, disse em uma série de postagens no X.

Modi estabeleceu uma meta de 370 assentos para o BJP e mais de 400 para a Aliança Democrática Nacional (NDA) que ele lidera na câmara baixa do parlamento com 543 membros, acima dos 303 que o BJP conquistou e mais do que os 350 que a NDA conquistou em 2019.

Modi será desafiado por uma aliança de cerca de duas dúzias de partidos liderados pelo principal partido de oposição, o Congresso, o INDIA.

A aliança, formada no ano passado, tem tido, no entanto, dificuldades em permanecer unida e dividir as cadeiras de forma amigável.