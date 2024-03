Versão mais barata do blush da Selena Gomez vale a pena? Confira o teste

O décimo primeiro episódio do Lab da Beleza, apresentado pela maquiadora e pesquisadora Vanessa Rozan nas redes sociais de Universa, testou uma versão nacional de um blush gringo que viralizou na web.

O blush testado pode ser considerado um "dupe" — alternativa mais barata a um produto internacional (também disponível no Brasil). Enquanto o brasileiro é o Bt Plush, da Bruna Tavares, o estrangeiro é uma parceria entre a cantora Selena Gomez e a marca Rare Beauty. Na Amazon, o gringo custa a partir de R$ 369,12 (compra internacional) e o dupe, R$ 59.90.

Conheça os produtos

Textura aveludada e acabamento semi-matte;

Formulado com manteiga de Shorea, que promove uma sensação emoliente na pele;

Com ômega 9, é nutritivo e previne o ressecamento.

Fórmula vegana e sem crueldade animal;

Indicado para todos os tipos de pele;

Suave e não irritante.

Veja como foi o teste

Vanessa Rozan aplicou o produto gringo da cor Wisdom em um lado do rosto e, no outro, o brasileiro, da cor Vintage, para comparar os resultados. Os blushes já vêm com um aplicador, que dá para passar diretamente no rosto. Depois, é só dar algumas batidinhas leves com os dedos e espalhar.

A maquiadora considera que o blush da Bruna Tavares é mais pigmentado e, assim, é preciso colocar menos produto para obter o mesmo resultado.

"Mas o acabamento dele é bem parecido, um matte cremoso e confortável. Não tem partículas de brilho e efeito supermolhado como outros blushes que a gente já testou aqui no Lab da Beleza" , disse

E o veredicto da especialista? Para a pesquisadora, o dupe foi aprovado. "Se você quiser comprar o original, tem no Brasil. Se quiser comprar o dupe, entrega igualzinho, quase a mesma coisa. Com um pouquinho menos de produto, você vai conseguir o mesmo efeito", comentou.

