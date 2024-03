Ataques da Ucrânia matam 2 em cidade russa no segundo dia de eleições presidenciais

Um ataque de míssil ucraniano matou duas pessoas no oeste da Rússia e um outro ataque de drone incendiou uma refinaria de petróleo no sábado, o segundo dia de uma eleição que o presidente Vladimir Putin acusa Kiev de tentar atrapalhar.

A guerra na Ucrânia lançou uma sombra sobre a votação na eleição presidencial de três dias, que certamente dará a Putin mais seis anos no Kremlin, mas que tem sido marcada por atos dispersos de protesto.

A chefe da comissão eleitoral, Ella Pamfilova, disse que até agora houve 20 incidentes de pessoas tentando destruir as folhas de votação despejando vários líquidos nas urnas, bem como oito casos de tentativa de incêndio criminoso e uma bomba de fumaça.

Na região de Belgorod, onde os ataques transfronteiriços da Ucrânia se tornaram parte da vida cotidiana, o governador relatou a morte de um homem e uma mulher. Um vídeo obtido pela Reuters mostra incêndios e sirenes de ataque aéreo soando nas ruas vazias da cidade de Belgorod.

Dmitry Azarov, governador da região de Samara, 850 km a sudeste de Moscou, disse que a refinaria de Syzran estava em chamas, mas que um ataque a uma segunda refinaria havia sido frustrado.

O incêndio foi controlado horas depois, segundo as autoridades, mas os incidentes evidenciaram a capacidade da Ucrânia de fazer ataques centenas de quilômetros dentro do território russo para atingir seu setor de energia. Duas outras grandes refinarias foram incendiadas no início desta semana por ataques de drones que interromperam metade ou mais de sua produção.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que havia repelido as tentativas das forças ucranianas de cruzar a fronteira com a região de Belgorod. O governador Gladkov disse que, dada "a situação atual", as escolas em grande parte da região fechariam na segunda e na terça-feira, e que os shopping centers na cidade de Belgorod fechariam no domingo e na segunda-feira.

A Rússia realizou seu ataque mais mortal em semanas na sexta-feira, quando seus mísseis atingiram uma área residencial na cidade portuária de Odesa, no Mar Negro da Ucrânia, matando pelo menos 20 pessoas e ferindo mais de 70.