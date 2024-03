'Tropas italianas nunca irão à Ucrânia', diz ministro da Defesa

ROMA, 16 MAR (ANSA) - Ainda na onda de repercussões pela controversa posição do presidente francês, Emmanuel Macron, que afirma manter em aberto a possibilidade de enviar tropas para a Ucrânia em caso de necessidade, o ministro italiano da Defesa, Guido Crosetto, afirmou que o Ocidente deveria "evitar declarações de efeito".

"Como enviar a Otan [Organização do Tratado do Atlântico Norte] para a Ucrânia tentando causar boa impressão. Ou evitar divisões em reuniões de dois ou três quando na Europa somos 27", declarou, em entrevista ao jornal La Repubblica.

"O problema é fazer as coisas certas juntos. Realizamos muitas reuniões por mês no nível da UE e da Otan", disse, acrescentando que, quanto aos temores de uma escalada, "estamos todos preocupados e muitos estão com medo".

"É exatamente por isso que nosso interesse é restaurar uma ordem mundial na qual o direito internacional seja respeitado e ninguém precise temer ser atacado e invadido brutalmente. De qualquer forma, posso garantir que tropas italianas nunca irão para a Ucrânia", concluiu. (ANSA).

