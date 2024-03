Tesla aumentará preços dos veículos elétricos Modelo Y em partes da Europa

(Reuters) - A Tesla disse neste sábado que aumentará o preço de seus veículos elétricos (EV) Modelo Y em vários países europeus no dia 22 de março. O aumento será de aproximadamente dois mil euros.

A medida, anunciada em uma postagem na plataforma de mídia social X, seguiu-se ao anúncio da montadora na sexta-feira de que aumentaria o preço de todos os carros Modelo Y nos Estados Unidos em mil dólares no dia 1º de abril.

Ainda nos Estados Unidos, no dia 1º de março, a empresa aumentou o preço de seus veículos de tração traseira e de longo alcance Modelo Y em mil dólares, para 43.990 dólares e 48.990 dólares, respectivamente.

“Este é o dilema essencial da produção: as fábricas precisam de produção contínua para serem eficientes, mas a procura dos consumidores é sazonal”, disse o CEO da Tesla, Elon Musk, em fevereiro, respondendo a uma publicação no X da sua empresa anunciando que os preços subiriam no mês seguinte.

As margens de lucro da Tesla foram prejudicadas por uma guerra de preços com rivais que começou há mais de um ano.

Em janeiro, a Tesla alertou para um crescimento de vendas "notavelmente menor" este ano, conforme se concentra na produção de seu EV de próxima geração, cujo codinome é "Redwood".

(Por Kanjyik Ghosh e Disha Mishra, em Bengaluru)