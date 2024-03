Tesla anuncia aumento dos preços dos carros elétricos Model Y nos EUA e em países da Europa

A Tesla anunciou que vai aumentar os preços dos veículos elétricos da linha Model Y nos EUA e em alguns países da Europa. A montadora informou primeiro o reajuste de US$ 1 mil em todos os Model Y nos Estados Unidos a partir de 1º de abril, em uma publicação no X (antigo Twitter) na noite da sexta-feira, 15. Neste sábado, 16, a empresa disse que os preços da linha subirão em aproximadamente 2 mil euros ou "no equivalente da moeda local" a partir da próxima sexta-feira, 22. A Tesla não informou em quais países europeus a medida vai vigorar.