'Super BMW' de R$ 700 mil que Carlinhos Maia já comprou vira viatura da PRF

A capital do estado do Tocantins, Palmas, tem a partir de agora um reforço de peso na frota da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Trata-se de um BMW i8, avaliado em cerca de R$ 718 mil de acordo com a tabela Fipe (ano 2020). O supercarro híbrido da marca alemã foi apreendido pela polícia local em uma operação e passou a integrar o combate ao crime.

De acordo com a Lei 13.964/2019 - no Pacote Anticrime - o uso de bens confiscados está autorizado para serviços públicos.

O veículo é do mesmo modelo que o influenciador digital Carlinhos Maia deu de presente a seu marido Lucas Guimarães em 2020. No entanto, a versão dada por Maia era conversível, enquanto o carro em uso pela PRF é um cupê, com capota rígida.

Como é o carrão da PRF

Imagem: Reprodução

O BMW i8 pode ir de zeo a 100 km/h em 4,4 segundos e tem uma velocidade máxima limitada a 250 km/h com sua unidade motriz híbrida.

Ela combina um motor a combustão de três cilindros 1.5 litro turbo com outro elétrico, totalizando ao todo 374 cv de potência.

O esportivo já foi descontinuado pela BMW, então está cada vez mais raro.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.