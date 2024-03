SpaceX, de Musk, está construindo rede de satélites espiões para agência de inteligência dos EUA, dizem fontes

Por Joey Roulette e Marisa Taylor

WASHINGTON (Reuters) - A SpaceX está construindo uma rede de centenas de satélites espiões sob um contrato secreto com uma agência de inteligência dos EUA, disseram cinco fontes familiarizadas com o programa, demonstrando o aprofundamento dos laços entre a empresa espacial do empresário bilionário Elon Musk e as agências de segurança nacional norte-americanas.

A rede está sendo construída pela unidade de negócios Starshield da SpaceX sob um contrato de 1,8 bilhão de dólares assinado em 2021 com o National Reconnaissance Office (NRO), uma agência de inteligência que gerencia satélites espiões, disseram as fontes.

Os planos mostram a extensão do envolvimento da SpaceX nos projetos militares e de inteligência dos EUA e ilustram um investimento mais profundo do Pentágono em vastos sistemas de satélites em órbita baixa da Terra destinados a apoiar as forças terrestres.

Se for bem-sucedido, as fontes disseram que o programa aumentaria significativamente a capacidade do governo e das forças armadas dos EUA de identificar rapidamente alvos potenciais em praticamente qualquer lugar do mundo.

O contrato sinaliza a crescente confiança por parte da inteligência do governo dos EUA em uma empresa cujo proprietário entrou em conflito com o governo Biden e gerou polêmica sobre o uso da conectividade por satélite Starlink na guerra da Ucrânia, disseram as fontes.

O Wall Street Journal noticiou em fevereiro a existência de um contrato confidencial de 1,8 bilhão de dólares da Starshield com uma agência de inteligência desconhecida, sem detalhar os objetivos do programa.

A reportagem da Reuters revela pela primeira vez que o contrato da SpaceX é para um novo e poderoso sistema de espionagem com centenas de satélites com recursos de imagem da Terra que podem operar como um enxame em órbitas baixas, e que a agência de espionagem com a qual a empresa de Musk está trabalhando é a NRO.

A Reuters não conseguiu determinar quando a nova rede de satélites entrará em operação e não conseguiu estabelecer quais outras empresas fazem parte do programa com seus próprios contratos.

A SpaceX, maior operadora de satélites do mundo, não respondeu a vários pedidos de comentários sobre o contrato, seu papel nele e detalhes sobre lançamentos de satélites. O Pentágono encaminhou um pedido de comentário à NRO e à SpaceX.

Em uma declaração, o NRO reconheceu sua missão de desenvolver um sofisticado sistema de satélites e suas parcerias com outras agências governamentais, empresas, instituições de pesquisa e nações, mas se recusou a comentar as descobertas da Reuters sobre a extensão do envolvimento da SpaceX no esforço.

"O National Reconnaissance Office está desenvolvendo o sistema de inteligência, vigilância e reconhecimento baseado no espaço mais capaz, diversificado e resiliente que o mundo já viu", disse um porta-voz.

Os satélites podem rastrear alvos no solo e compartilhar esses dados com a inteligência e as autoridades militares dos EUA, disseram as fontes. Em princípio, isso permitiria que o governo dos EUA capturasse rapidamente imagens contínuas de atividades no solo em praticamente qualquer lugar do mundo, auxiliando as operações militares e de inteligência, acrescentaram.

Cerca de uma dúzia de protótipos foram lançados desde 2020, entre outros satélites nos foguetes Falcon 9 da SpaceX, disseram três das fontes.

Todas as fontes pediram para permanecer anônimas porque não estavam autorizadas a discutir o programa do governo dos EUA.