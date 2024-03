Sente dor no estômago e azia com frequência? Entenda o que pode ser

"Vivo sentindo dor no estômago, acompanhada de azia. Já mudei a alimentação e não melhora. O que pode ser?"

Geralmente, problemas no estômago têm relação com a alimentação ou são sintomas de gastrite. No primeiro, o erro mais comum é não ter uma rotina com as refeições, além de fazer longos intervalos de jejum entre elas e comer rápido demais.

O ideal, neste caso, seria:

Se alimentar lentamente, com várias pequenas porções durante o dia;

Não se deitar logo após as refeições;

Evite ingerir líquidos ao se alimentar —principalmente, bebidas gasosas, como os refrigerantes.

Tudo isso causa azia e má digestão. Entretanto, quando a dor abdominal e a sensação de queimação forem causadas por conta de um quadro de gastrite, medicamentos podem auxiliar no esvaziamento e no controle da acidez gástricos, proporcionando alívio.

Porém, esses remédios não devem ser usados de forma repetida e sem orientação médica. O ideal é procurar um profissional e investigar quais as causas do desconforto.

Diagnóstico fechado? É hora de iniciar o tratamento

O recomendado é evitar frutas ácidas, alimentos gordurosos e cafeína. Além disso, vale o aprendizado de levar os bons hábitos alimentares para a vida toda.

Afinal, melhorar a alimentação vai trazer bem-estar e ainda garantir que você fique mais saudável progressivamente.

Fontes: Nilma Ruffeil, gastroenterologista do Hospital Moriah; Cylmara Gargalak Aziz, especialista em gastropediatria e membro do corpo clínico do Hospital Sírio Libanês

*Com matéria publicada em 09/01/2018