Rodrigo Muniz brilha, e Fulham atropela Tottenham no Campeonato Inglês

O atacante brasileiro Rodrigo Muniz brilhou e marcou dois gols na vitória do Fulham sobre o Tottenham por 3 a 0 neste sábado (16), pela 29ª rodada do Campeonato Inglês.

Muniz abriu o placar pouco antes do intervalo (42') e o sérvio Sasa Lukic ampliou no início do segundo tempo (49'), antes de o ex-atacante do Flamengo marcar o terceiro do Fulham (61'), que poderia ter saído com uma vitória mais elástica se o gol do português Palinha não fosse anulado com o auxílio do VAR (64').

A derrota manteve o Tottenham a quinta posição com 53 pontos, seis à frente do Manchester United, que não entra em campo pela Premier League neste fim de semana porque enfrenta o Liverpool no domingo pelas quartas de final da Copa da Inglatera.

Por outro lado, os 'Spurs' não aproveitaram a chance de entrar na zona de classificação para a Liga dos Campeões no lugar do Aston Villa (4º, 55 pontos), que no domingo visita o West Ham (7º).

Já o Fulham (12º) chega a 38 pontos e encosta no Chelsea (13º, 39 pontos), outro que tem compromisso no domingo pela Copa da Inglaterra, contra o Leicester.

-- Jogos do fim de semana da 29ª rodada do Campeonato Inglês:

- Sábado:

Luton Town - Nottingham 1 - 1

Burnley - Brentford 2 - 1

Fulham - Tottenham 3 - 0

- Domingo:

(11h00) West Ham - Aston Villa

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 64 28 20 4 4 70 24 46

2. Liverpool 64 28 19 7 2 65 26 39

3. Manchester City 63 28 19 6 3 63 28 35

4. Aston Villa 55 28 17 4 7 59 41 18

5. Tottenham 53 28 16 5 7 59 42 17

6. Manchester United 47 28 15 2 11 39 39 0

7. West Ham 43 28 12 7 9 45 49 -4

8. Brighton 42 28 11 9 8 50 44 6

9. Wolverhampton 41 28 12 5 11 42 44 -2

10. Newcastle 40 28 12 4 12 59 48 11

11. Chelsea 39 27 11 6 10 47 45 2

12. Fulham 38 29 11 5 13 43 44 -1

13. Bournemouth 35 28 9 8 11 41 52 -11

14. Crystal Palace 29 28 7 8 13 33 48 -15

15. Brentford 26 29 7 5 17 41 54 -13

16. Everton 25 28 8 7 13 29 39 -10

17. Nottingham 25 29 6 7 16 35 51 -16

18. Luton Town 22 29 5 7 17 42 60 -18

19. Burnley 17 29 4 5 20 29 63 -34

20. Sheffield United 14 28 3 5 20 24 74 -50

