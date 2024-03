Quais chás as grávidas devem evitar? Entenda os motivos e tome com cuidado

Além de gostosos, os chás são notoriamente conhecidos como um remédio natural para o organismo. E é justamente aí que mora o perigo! Afinal, existem os chás abortivos, vetados para grávidas.

"As grávidas precisam moderar no consumo dos chás, principalmente quando o objetivo é se automedicar. Muitos princípios ativos das plantas têm efeitos abortivos, podem causar má formação ao feto e provocar sintomas como febre, tontura, sangramento vaginal, cólicas e confusão mental", alerta Erica Mantelli, obstetra.

Segundo ela, a restrição vale principalmente no primeiro trimestre, quando há maior risco de acarretar doenças ligadas a alterações genéticas, porque é nesse período que ocorre a formação dos órgãos do feto.

É bom ressaltar que os efeitos do chá só acontecem quando o consumo é feito de forma concentrada e em grandes quantidades, porém, cada organismo reage de um jeito, portanto, o mais prudente é não arriscar.

Algumas plantas podem ser tóxicas e, por isso, existem alguns tipos de chás abortivos Imagem: Istock

O que são chás abortivos e por que fazem mal?

As plantas também podem ser tóxicas e o prejuízo pode ser tanto para a mãe como para o feto.

"Uma grande preocupação é a ausência de estudos robustos e sérios que garantam segurança no uso pelas gestantes, portanto não vale correr riscos desnecessários", diz Viviane Lago, nutricionista e mestre em ensino em Ciências da Saúde pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo).

Ela indica sempre consultar o obstetra ou o nutricionista antes de tomar qualquer chá, porque alguns deles são comumente consumidos. Entre eles estão a erva-doce e a camomila, que são estimulantes da menstruação e tem efeito abortivo.

Outros tradicionais, como o chá preto, o mate e o verde podem provocam contrações uterinas, pois contêm cafeína, que estimula o sistema nervoso central e provoca palpitações cardíacas na grávida.

Apesar deste potencial efeito, Eduardo Zlotnik, obstetra do Hospital Albert Einstein (SP), avisa que os chás com cafeína são seguros se consumidos com moderação.

"Vários estudos confirmam que a substância só é prejudicial se ingerida em excesso —mais de 300 mg por dia, o que equivale a três xícaras médias de chá preto", diz Zlotnik.

Já a FDA (Food and Drug Administration), agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos, defende que a ingestão deveria se manter abaixo de 200 mg diários.

Confira a seguir a lista dos chás provenientes de ervas emenagogas, aquelas com substâncias que provocam a contração uterina, podendo causar hemorragias e levar ao aborto, segundo Marcela Voris, nutróloga da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia), porém, ressaltamos mais uma vez: fale com o seu médico.

Quais chás as grávidas devem evitar?

Os piores chás para grávidas incluem:

Canela - pode provocar constrição sanguínea e contração dos músculos do útero.

- pode provocar constrição sanguínea e contração dos músculos do útero. Boldo - possui efeitos tóxicos devido à presença do ascaridol, que pode causar abortos e má formação fetal.

- possui efeitos tóxicos devido à presença do ascaridol, que pode causar abortos e má formação fetal. Carqueja - relaxa o útero e pode provocar aborto.

- relaxa o útero e pode provocar aborto. Sene - pode provocar diarreia e contrações uterinas.

- pode provocar diarreia e contrações uterinas. Calêndula - tem efeito abortivo.

- tem efeito abortivo. Erva-doce - tem efeito abortivo.

- tem efeito abortivo. Camomila - relaxa o útero e pode provocar aborto.

- relaxa o útero e pode provocar aborto. Cravo-da-índia - tem efeito abortivo.

- tem efeito abortivo. Hortelã - pode provocar má formação do feto.

- pode provocar má formação do feto. Buchinha do norte - tem efeito abortivo.

- tem efeito abortivo. Arruda - pode provocar contrações uterinas, sangramentos e um processo abortivo. O excesso pode provocar ainda intoxicação e levar a infecções intestinais, problemas no funcionamento renal e hepático.

- pode provocar contrações uterinas, sangramentos e um processo abortivo. O excesso pode provocar ainda intoxicação e levar a infecções intestinais, problemas no funcionamento renal e hepático. Arnica - pode provocar hemorragia e aborto.

Entre os piores chás para grávidas estão o de canela, o de boldo e o de erva-doce Imagem: Getty Images

Chás com cafeína

Os chás preto, mate, verde, branco e banchá são liberados, mas com restrições. Todos contêm cafeína, que deve ser evitada ao longo dos nove meses, pois estimula o sistema nervoso central, deixando a gestante agitada, com palpitações cardíacas e aumenta o risco de o bebê nascer com baixo peso.

Estudos indicam o consumo de até 300 mg por dia, o que equivale a três xícaras médias de chá. Saiba também que a cafeína é diurética, portanto pode intensificar as idas ao banheiro. Se isso é um incômodo, é bom reduzir o seu consumo.

Chás benéficos para grávidas

Entre os melhores chás para grávidas estão a alfazema e a valeriana Imagem: Loverna Journey/Unsplash

Tomando sem excesso, os chás podem trazer alívio e bem-estar. E se tiver uma hortinha em casa, melhor ainda, já que as propriedades da planta são mais preservadas. Para preparar, coloque a água para ferver numa panela e desligue o fogo quando as primeiras bolinhas de ar começarem a subir.

Adicione as folhas nesta água e deixe descansar (com tampa) por 3 a 5 minutos. Após este tempo de espera é preciso coar. Consuma, de preferência, ainda morno, logo após o preparo, para que as suas propriedades permaneçam preservadas. Confira a lista: