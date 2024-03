Putin promete retaliar ataques em solo russo que deixaram vítimas em meio às eleições presidenciais

As regiões russas que fazem fronteira com a Ucrânia foram atingidas por novos ataques no sábado (16), em meio às eleições presidenciais. Pelo menos duas pessoas foram mortas e Vladimir Putin, comprometido com sua reeleição, prometeu retaliar.

Em Belgorod, uma cidade muito próxima da Ucrânia e frequentemente alvo de ataques, "duas pessoas morreram, um homem e uma mulher", disse o governador da região, Vyacheslav Gladkov, acrescentando que oito foguetes foram abatidos.

De acordo com Gladkov, o homem morreu quando seu caminhão foi atingido e a mulher foi morta em um estacionamento. O filho da mulher ficou gravemente ferido e foi hospitalizado, outras duas pessoas ficaram feridas.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra uma forte explosão em um estacionamento.

Something is happening in Belgorod, March 16, 2024. pic.twitter.com/b6r1GRvtOG ? Russia on fire (@russiasonfire) March 16, 2024

Como resultado dos ataques, Vyacheslav Gladkov anunciou que os shopping centers de Belgorod permaneceriam fechados por dois dias, assim como as escolas da cidade e de vários distritos. Na sexta-feira, o presidente Putin garantiu que os ataques ucranianos em território russo não ficariam "impunes".

A Ucrânia vem prometendo há meses levar o conflito para o outro lado da fronteira, em retaliação à ofensiva e aos bombardeios que vem sofrendo há mais de dois anos.

Nas últimas semanas, os ataques aéreos se intensificaram e combatentes que se dizem russos contrários a Vladimir Putin afirmam estar fazendo incursões armadas. O exército russo disse no sábado que havia repelido tentativas de grupos da Ucrânia de se infiltrarem na região de Belgorod. As autoridades da região ocupada de Kherson, no sul da Ucrânia, também disseram que um ataque de drone ucraniano matou uma pessoa e feriu outras quatro.

Rússia em eleições presidenciais

Esses ataques ocorrem em um momento em que o Kremlin, com a eleição presidencial que começou na sexta-feira e terminará no domingo, quer projetar a imagem de uma Rússia unida em torno de seu líder.

A centenas de quilômetros de Belgorod, os russos que votaram no sábado em Serguiev Possad, na região de Moscou, tinham essas ações militares bem em mente.

Inessa Rojkova, 87 anos, espera, acima de tudo, o "fim da operação especial", um eufemismo usado para descrever a ofensiva na Ucrânia. "Você consegue imaginar quantas pessoas morreram e agora nossas regiões próximas à frente estão sofrendo?", questiona. Já Elena Kirssanova, 68 anos, acredita que os ataques têm a intenção de "assustar" a Rússia. "Mas esta não é uma nação que se deixa intimidar", proclama essa mulher cujo voto vai para Vladimir Putin.

Não há dúvidas sobre o resultado da eleição, pois a oposição foi erradicada. Mas o processo eleitoral foi prejudicado por uma série de incidentes de danos nas seções eleitorais.

Na sexta-feira, cerca de 15 pessoas foram presas em várias regiões por derramar tinta nas urnas, jogar um coquetel molotov em uma seção eleitoral e incendiar uma cabine de votação.

No sábado, uma mulher foi presa por derramar um líquido verde em uma urna eleitoral em Kaliningrado, disseram as autoridades desse território russo sem saída para a União Europeia. Outra pessoa foi presa enquanto "tentava introduzir" tinta verde em uma seção eleitoral em Yekaterinburg, nos Urais, de acordo com a agência de notícias Tass.

A substância despejada nas urnas eletrônicas se assemelha à "zelionka", um antisséptico cirúrgico que tem sido usado em ataques a oponentes russos, incluindo Alexei Navalny, nos últimos anos. Os motivos exatos para esses atos não são conhecidos. A chefe da comissão eleitoral, Ella Pamfilova, afirmou que os criminosos estavam agindo por dinheiro prometido por "bastardos do exterior".

De qualquer forma, esses incidentes levaram a um reforço das medidas de segurança nas seções eleitorais na Crimeia, disseram as autoridades dessa península anexada à agência de notícias Ria Novosti. A votação também está ocorrendo nos territórios ucranianos ocupados, o que foi denunciado por Kiev.

Pressão dos empregadores

"Estamos todos acostumados com a ideia de que tudo já foi decidido para nós, não há nada que possamos fazer", comentou Nadejda, 23 anos, em uma seção eleitoral em Moscou. Ela disse que tinha ido votar porque, caso contrário, teria "problemas" com seu empregador.

Em todas as eleições na Rússia, departamentos governamentais e empresas estatais são acusados por ONGs especializadas, pela oposição e pela mídia de orquestrar os votos de seus funcionários, sob pena de sanções.

De acordo com o meio de comunicação independente russo The Bell, classificado como "agente estrangeiro", a companhia aérea russa Aeroflot forçou seus funcionários a irem às urnas.

Sábado de luto na Ucrânia e "táticas terroristas" da Rússia

A Ucrânia está de luto após um ataque mortal em Odessa, na sexta-feira (15). Vinte pessoas foram mortas, segundo os serviços de emergência, e 73 outras ficaram feridas, de acordo com o procurador-geral da Ucrânia. Volodymyr Zelensky falou de um ataque com dois mísseis, o segundo dos quais atingiu "exatamente quando os socorristas e médicos estavam chegando ao local do ataque".

O presidente ucraniano descreveu o ataque como "absolutamente desprezível". A prefeitura de Odessa, uma grande cidade portuária no sul do país, declarou um dia de luto no sábado. Conforme o exército ucraniano, as forças russas dispararam "mísseis balísticos Iskander da Crimeia". Quando as equipes de resgate chegaram e começaram a "apagar o fogo, remover os escombros e procurar vítimas", segundo a mesma fonte, "o inimigo lançou outro ataque com mísseis".

Esses métodos foram denunciados pelo deputado de Odessa, Oleksiy Hontcharenko, que foi contatado em Odessa, sua cidade natal. "Em sua opinião, a Rússia usou táticas terroristas nesse ataque. Dez minutos após o primeiro ataque, a Rússia ataca novamente, no mesmo local, para atacar os médicos, as pessoas que estão lá para ajudar os feridos. É como todos os terroristas. E por causa disso, mais de 20 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas".

A cidade está muito triste agora e as pessoas estão chocadas com isso. No último mês, esse não foi o primeiro nem o segundo ataque, é quase todo dia um novo ataque à nossa cidade.

"Odessa é a cidade mais estratégica da Ucrânia para a Rússia", concluiu o parlamentar. E, por causa desse valor estratégico, acho que a Rússia está agora aumentando a escala com esse ataque."

(Com informações da AFP)