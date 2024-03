Presidente croata pede "governo de salvação nacional"

SARAJEVO (Reuters) - O presidente croata Zoran Milanovic apelou a um “governo de salvação nacional” neste sábado, enquanto o tribunal constitucional da Croácia disse que iria considerar as implicações constitucionais e eleitorais da sua surpreendente candidatura ao cargo mais poderoso de primeiro-ministro.

Nesta sexta-feira, o presidente definiu o dia 17 de abril como uma data eleitoral, depois que legisladores do país que faz parte da União Europeia dissolveram o parlamento um dia antes, após uma moção de partidos de oposição que criticavam as políticas do primeiro-ministro Andrej Plenkovic, da União Democrática Croata, de centro-direita (HDZ).

Milanovic, um populista cujo mandato presidencial termina em fevereiro de 2025, disse que renunciaria ao cargo de presidente apenas "depois de vencer as eleições", causando alvoroço entre os rivais políticos, que dizem que tal medida violaria a Constituição.

O Partido Social Democrata (SDP) de Milanovic, que liderou o bloco dos 11 partidos da oposição que pedem que as eleições sejam realizadas antes do outono -- para quando foram originalmente planejadas --, endossou a candidatura de Milanovic a primeiro-ministro no sábado.

Milanovic, que foi primeiro-ministro de 2011 a 2016, disse que sua mudança foi motivada pela escolha do juiz do governo liderado pelo HDZ para o cargo de procurador-chefe do estado.

"Esta é a batalha por um 'governo de salvação nacional'", disse Milanovic, que esteve em desacordo com Plenkovic em relação a políticas públicas e estrangeiras durante a maior parte de seu mandato, após uma reunião de seu partido.

"Vamos acabar com a tragédia croata", acrescentou.

A maioria dos partidos de oposição apoiou a candidatura de Milanovic ao cargo de primeiro-ministro.

(Reportagem de Daria Sito-Sucic)