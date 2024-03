Prefeitura de BH indenizará família de agente de saúde que morreu de covid

A prefeitura de Belo Horizonte terá de indenizar em R$ 750 mil e pagar pensão até 2058 a uma família de uma agente de saúde que morreu de covid, em 2021. Ao UOL, a prefeitura informou que ingressou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho.

O que aconteceu

Em fevereiro de 2021, a agente de saúde contraiu covid-19. Morreu em decorrência da doença 16 dias depois. Tinha 42 anos de idade, deixou o marido e dois filhos, um deles de seis anos de idade.

A mulher fazia parte de um grupo de risco, por ser diabética, mas não foi afastada do trabalho. O juiz que julgou o caso entendeu que o município foi negligente na adoção das normas de segurança e medicina do trabalho.

O município foi condenado a pagar R$ 250 mil de danos morais para cada um dos filhos e para o viúvo. O valor total é de R$ 750 mil.

Também foi condenado a pagar uma indenização por danos materiais, na forma de pensão mensal, no valor de R$ 1.475. Ficou entendido que a mulher era a responsável pelo sustento da casa, conforme diz a decisão.

Em defesa, o município alegou que era impossível afirmar que a doença tenha sido contraída durante a realização de suas atividades de agente comunitária de saúde. Além disso, Belo Horizonte argumentou que não houve culpa ou negligência de sua parte, porque todas as medidas e cuidados foram adotadas para evitar a contaminação e a disseminação da covid durante o contrato de trabalho.

Para o juiz, não houve dúvida de que a mulher atuava de forma direta no enfrentamento do coronavírus e no atendimento de pacientes acometidos por covid. O fato, além de demonstrado por documentos apresentados no processo, foi confirmado pelo próprio município, que informou que a manutenção de agentes comunitários de saúde no exercício de suas funções era necessária.

O magistrado também pontuou que o filho caçula da mulher crescerá sem a mãe. "Terá que prosseguir com sua vida levando de sua mãe apenas as poucas lembranças dela quando viva, tendo em vista a sua tenra idade".