PM salva família de incêndio no Guarujá; bebê de 8 meses foi socorrido

Policiais militares salvaram uma família de uma casa em chamas na madrugada de ontem no Guarujá, litoral de São Paulo.

O que aconteceu

PMs priorizaram resgate de bebê de 8 meses. Após um dos agentes enfrentar as chamas para levar a criança ao lado externo, ele retornou ao imóvel para salvar a mãe da criança, duas mulheres e um casal. Algumas das vítimas estavam presas no subsolo da casa.

Vítimas foram conduzidas a hospitais da região com queimaduras leves. O resgate ainda contou com o apoio do Corpo de Bombeiros.

Imóvel foi tomado pelas chamas. Imagens feitas pela PM mostraram o local após o incêndio, com relatos dos agentes e das vítimas.