Onde de calor: Rio registra 34ºC às 9h e sensação térmica chega a 50ºC

Na manhã deste sábado (16/03), os termômetros no Rio já passam de 33ºC. Até às 09h05, as maiores temperaturas registradas foram na Barra, 34ºC, na Zona Oeste, em Santa Cruz, com 33,3ºC, também na Zona Oeste, e no Jardim Botânico, com 33,1ºC, na Zona Sul da cidade.

O que aconteceu

Em Santa Cruz, às 9h a sensação térmica registrada era de 50,5°C.

No Jardim Botânico, às 09h05, 49,1°C, e na Barra, no mesmo horário, 47,3°C.

O Rio de Janeiro está em alerta amarelo para uma onda de calor. Isso significa que de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas devem ficar 5°C acima da média por dois a três dias consecutivos.

A expectativa é de que o final de semana seja de muito calor por causa da atuação de uma massa de ar quente, segundo o Sistema Alerta Rio, da prefeitura.