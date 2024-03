Seus filhos vão agradecer: 10 livros que os pais deveriam ler na gestação

A gravidez é um dos momentos mais emocionantes para futuros pais, mas também é um processo cheio de dúvidas e inquietações - ainda mais quando se trata da primeira gestação. Para tornar a experiência mais leve e tranquila possível, os livros podem ajudar.

De guias mais completos, que fornecem informações da concepção ao pós-parto, até manuais sobre cuidados com o bebê. Existem obras que ainda tratam do impacto emocional da chegada de um filho. O Guia de Compras UOL selecionou 10 sugestões que podem ajudar quem está passando por essas vivências.

O livro da psicoterapeuta britânica Philippa Perry ocupa o 1º lugar da categoria "Paternidade e Relacionamentos" da Amazon, parceira do UOL. Em suas 320 páginas, a especialista discorre sobre como a criação de cada um de nos impacta na qualidade da relação com os filhos. Ela ainda oferece dicas para dar fim a ciclos e padrões de comportamento negativos e ter uma vida em família mais saudável e verdadeira.

Com a chancela de um time de especialistas da Sociedade Brasileira de Pediatria, trata-se de um manual, de base científica, sobre o período crucial para o desenvolvimento da criança. O projeto gráfico moderno e dinâmico facilita o entendimento das informações, que abrangem desde cuidados básicos até sono, alimentação e emoções.

É o livro nº 1 mais presenteado da categoria "Relacionamentos Familiares" da Amazon. A psicopedagoga argentina Laura Gutman é especialista em temas envolvendo a maternidade e criou a metodologia da construção da biografia humana. Nesta obra ela explora os sentimentos e desafios emocionais femininos das fases pré e pós-parto, propondo reflexões sobre possíveis traumas e inseguranças, de modo que se possa construir um vínculo sadio com o bebê e preservar a autoestima.

O best-seller sobre gravidez vendeu mais de 23 milhões de exemplares e chegou à 37ª edição com informações revisadas e atualizadas, além de dados ilustrados sobre os nove meses de gestação, da concepção ao parto. Há um capítulo destinado a quem espera gêmeos e explicações exclusivas para pais. Questões variadas também são abordadas, de chás de revelação ao consumo de álcool e cigarro eletrônico, até dicas sobre o quanto deve ou não ser compartilhado nas redes sociais.

Médica formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pós- graduada em Pediatria e em Sono na Infância e Adolescência, Ana Bárbara Jannuzzi compartilha em seu livro dicas práticas para as mães de primeira viagem sobre a rotina do bebê no primeiro ano. A obra também tem conselhos sobre como lidar com esse período de intensas transformações e construir um vínculo saudável com a criança.

Numa linguagem objetiva e divertida, o autor fornece orientações básicas e didáticas para homens totalmente leigos sobre a criação de filhos. Repleto de conselhos práticos sobre a gravidez, o parto e os cuidados com o bebê, a obra apresenta ainda um glossário com termos que o futuro pai precisa conhecer (e outros que não precisa), além de uma lista de filmes recomendados e comentários de quem passou pela experiência.

O livro mais vendido da Amazon na categoria "Desenvolvimento" é uma opção de leitura para pais que querem estimular o potencial de seus filhos, bem como fortalecer sua inteligência emocional e a dinâmica em família. Escrito pelo neuropsiquiatra Daniel J. Siegel em parceria com a psicoterapeuta Tina Payne Bryson, livro traz ilustrações esclarecedoras, explicações claras e estratégias adequadas a cada idade para lidar com as dificuldades do dia a dia, levando as crianças a terem vidas equilibradas e significativas.

Em páginas com mensagens reconfortantes, a influencer Thaís Vilarinho (@maeforadacaixa) oferece uma espécie de "colo literário" para as mães que acabaram de parir e vivem momentos de vulnerabilidade, uma vez que as atenções costumam se voltar totalmente ao bebê. São textos curtos sobre diversos aspectos do recém-descoberto universo da maternidade, mas potentes no acolhimento e na empatia.

A pediatra carioca Thatiane Mahet foi uma das coordenadoras da revisão e atualização de "A Vida do Bebê", de Rinaldo de Lamare, um clássico da temática no século passado. A experiência a levou a escrever sua própria bíblia da parentalidade abordando diferentes aspectos que envolvem a concepção e a gestação, além de incluir um bê-á-bá mensal para acompanhar os dois primeiros anos de vida da criança e uma série de perguntas e respostas com as dúvidas mais comuns dos pais.

Com exercícios ilustrados de yoga para a gravidez, o livro parte do princípio de que o melhor modo de se preparar para o parto é preparando o próprio corpo. Seu conteúdo também ajuda a mulher a entender as transformações que passa durante a gestação e ainda propõe uma série de dicas e atividades para ter um pós-parto livre de preocupações e transtornos.

