Nível de risco de gripe aviária baixou para "moderado" na França

O nível de risco da gripe aviária, considerado "alto" desde dezembro, foi reduzido para "moderado" no sábado (16), em vista de "elementos sanitários favoráveis", anunciou o Ministério da Agricultura da França em um comunicado à imprensa.

"A melhora na situação da saúde significa que o nível de risco pode ser reduzido", disse o Ministério da Agricultura, acrescentando que a França "não detectou nenhum novo surto de gripe aviária altamente patogênica (HPAI) em animais desde 16 de janeiro", e nenhum em animais selvagens desde 12 de fevereiro.

Até o momento, a França "registrou um total de dez surtos" em fazendas desde que o primeiro foi detectado no final de novembro. "A título de comparação, 315 surtos foram registrados no mesmo período do ano passado", aponta o Ministério.

Além disso, o vírus está tendo "um baixo impacto sobre a saúde nos corredores de migração (de aves) que cruzam a França", aponta o Ministério, citando "fatores favoráveis à saúde resultantes da menor circulação do vírus na Europa e, acima de tudo, a campanha de vacinação sem precedentes realizada com sucesso pela França".

Prevenção vigilante

Essa melhora na situação da saúde "não deve, entretanto, levar a qualquer relaxamento na prevenção", diz o Ministério, que está pedindo "a todos os participantes do setor que mantenham sua vigilância e cumpram rigorosamente as medidas de biossegurança em vigor".

Neste inverno no hemisfério norte (verão no sul), a França foi amplamente poupada da gripe aviária graças a uma combinação de circulação reduzida do vírus na Europa e a vacinação de patos, que é o único país europeu a realizar, de acordo com um funcionário da agência de saúde francesa Anses em 8 de março.

A França tornou obrigatória a vacinação de aves de criação em fazendas com mais de 250 patos, excluindo os reprodutores, pela primeira vez em 2023.

(Com informações da AFP)