Nação britânica de Gales terá seu primeiro governante negro

O País de Gales, uma das quatro nações que compõem o Reino Unido, irá nomear seu primeiro governante negro na história, depois que seu ministro da Economia, Vaughan Gething, foi escolhido neste sábado como o próximo líder trabalhista.

O político, de 50 anos, disse que será uma "honra tornar-se o primeiro dirigente negro" desta nação britânica na próxima semana.

"Hoje viramos uma página na história de nossa nação. Uma história que escrevemos juntos", disse aos membros do Partido Trabalhista em Cardiff.

Gething sucederá Mark Drakeford, de 69 anos, que anunciou sua renúncia em dezembro, como líder do partido.

O Partido Trabalhista governa a administração descentralizada em Cardiff, e é esperado que Gething tome posse como primeiro-ministro na quarta-feira.

"Sua nomeação como primeiro-ministro do País de Gales, o primeiro líder negro do Reino Unido, será um momento histórico que reflete o progresso e os valores do País de Gales moderno", disse em comunicado o líder trabalhista britânico, Keir Starmer.

Gething nasceu na Zâmbia, filho de um pai galês branco e uma mãe negra deste país africano.

Uma vez empossado, os líderes de três dos quatro governos do Reino Unido serão não brancos.

O primeiro-ministro do país, Rishi Sunak, é de ascendência indiana, enquanto os pais do primeiro-ministro independentista escocês, Humza Yousaf, emigraram do Paquistão.

pdh/bp/sag/meb/gc/jc

© Agence France-Presse