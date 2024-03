Pra quem tem pouco espaço: conheça essa air fryer pequena que custa R$ 220

Tem vontade de comprar uma air fryer, mas mora sozinho ou tem pouco espaço na cozinha, e acha as opções disponíveis no mercado muito grandes? O Guia de Compras UOL encontrou um modelo individual, com capacidade de 1,4 litro (as fritadeiras elétricas têm, em geral, no mínimo 3 litros) e design elegante, com detalhes em rosé gold.

Outros destaques dessa air fryer, da marca Gaabor, são o controle ajustável de tempo e o desligamento automático. À venda na Amazon, parceira do UOL, por R$ 220, ela registrou mais de 50 compras no mês passado. Veja o que mais ela tem de bom e o que diz quem já comprou:

O que a mini air fryer tem de bom?

Capacidade de 1,4 litro;

Controle ajustável de tempo;

Temporizador de até 30 minutos;

Temperatura automática de 200 graus;

Desligamento automático;

Design compacto e elegante, na cor off-white e com detalhes em rosé gold;

É silenciosa, de acordo com o fabricante.

O que diz quem comprou?

O produto tem nota média de 4,1 (do total de 5), e no mês passado registrou mais de 50 compras. Confira algumas opiniões dos consumidores:

É pequena, mas resolve bem. Excelente custo benefício, funciona super bem e é de boa qualidade. Recomendo! Vinicius Curitiba

A fritadeira é pequena, mas não deixa a desejar. Procurava justamente um aparelho que não ocupasse muito espaço porque minha cozinha é bem pequena. A fritadeira não tem controle de temperatura, somente de tempo. Usei primeiramente para fritar batatas. As mais finas ficaram perfeitas. As batatas mais grossas não amoleceram totalmente. É uma questão de ir aprendendo o que funciona e o que não funciona como as fritadeiras maiores. No geral, estou satisfeita. Ana Rodinsky

Ela tem um tamanho perfeito para o que eu precisava. É tão linda que parece até um idem de decoração. Cícera Lira Bacelar

Muito linda!! Usei pela primeira vez foi ótimo, ela é bem pequena mas pra quem mora sozinho é ótimo e bem bonita! Juliana

Pontos de atenção

Alguns consumidores notaram pontos de ferrugem após a lavagem, e outros relatam ter recebido o produto incompleto. Veja algumas opiniões:

Apesar de funcionar bem, ontem fiz frango assadinho, saiu naturalmente água e com o tempero fez um caldinho grudento. Deixei de molho na água para melhor sair, e gentilmente tirei o excesso com papel toalha macio. Passei esponja macia. Pareceu ok. Coloquei para secar. Hoje vi traços de cor de ferrugem e na claridade notei ter enferrujado.[...] Observando

Veio sem a grelha. Laura Machado

