Lula anuncia R$ 30 bi em investimentos no RS com recursos do PAC

PORTO ALEGRE, 16 MAR (ANSA) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (15), onde anunciou novos investimentos federais no estado com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), totalizando R$ 30 bilhões de reais.

Entre os principais anúncios, está o de RS 2,3 bilhões em educação para os gaúchos, com aportes para a educação básica, superior e técnica profissional, incluindo R$ 159,5 milhões para o programa Pé-de-meia, que faz uma poupança para estudantes de nível médio e beneficiará 55 mil alunos do RS.

O governo também já havia confirmado a ampliação dos Institutos Federais: no RS, haverá novos campi em Porto Alegre, Caçapava do Sul, São Luiz Gonzaga, São Leopoldo e Gramado, gerando 7 mil vagas, com investimentos de R$ 150 milhões.

Ainda estão previstos recursos para programas nacionais como os de distribuição de merenda, livros didáticos, transporte escolar e para o Desenrola Fies, que renegocia dívidas de alunos com o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Também com recursos do PAC, foram anunciadas obras de infraestrutura urbana, transportes e energia, incluindo novas estradas, hospitais e recursos para o esporte e a cultura.

Entre os destaques, estão os planos de construir 4 mil quilômetros de infovias, implementação de pontes e barragens, duplicação de rodovias, entre outros investimentos diretos.

O presidente também esteve no Vale do Taquari, região fortemente afetada por enchentes em setembro de 2023, quando 50 pessoas morreram, e anunciou uma verba de R$ 344 milhões para a reconstrução de casas e pontes.

Desse montante, R$ 209 milhões irão para a construção de 857 residências no programa Minha Casa, Minha Vida Calamidades em 13 cidades.

"Tudo que é material a gente reconstrói, os prejuízos que empresários tiveram, os pequenos produtores, as casas, o asfalto. A gente só não reconstrói as vidas das pessoas que se foram. Elas vivem no DNA dos familiares que ficaram", lamentou Lula. (ANSA).

