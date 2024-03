Inquérito investiga incêndio que matou mãe e 3 filhos em Bolonha

BOLONHA, 16 MAR (ANSA) - A polícia italiana instaurou um inquérito para investigar se houve homicídio culposo (sem intenção de matar) no caso do incêndio que atingiu um apartamento em Bolonha, matando uma mulher e seus três filhos.

Identificada como Stefania Alexandra Nistor, a mulher, de 32 anos e de origem romena, faleceu a caminho do hospital, enquanto suas duas meninas e um menino faleceram no local do incidente por inalação de fumaça.

A filha mais velha, Giorgia Alexandra Panaite, tinha seis anos e o casal de gêmeos, Mattia Stefano e Giulia Maria, apenas dois.

As investigações ficaram a cargo da polícia, dos bombeiros e de um consultor nomeado pela promotoria para esclarecer como as chamas se propagaram.

O incêndio foi pequeno, segundo os bombeiros, mas as vítimas morreram pela inalação da fumaça tóxica. Segundo as primeiras informações, a origem foi um aquecedor elétrico.

Não foram realizadas autópsias nos corpos das quatro vítimas.

Neste sábado (16), uma pequena multidão silenciosa de amigos e familiares se reuniu diante da câmara mortuária do cemitério de Certosa, local onde os corpos aguardam o funeral, em meio a lágrimas, abraços e buquês de flores.

Entre eles estava o prefeito de Bolonha, Matteo Lepore, que garantiu que a cidade arcará com os custos das cerimônias, já que estava em andamento uma campanha para arrecadar recursos para esse fim.

O pai romeno das crianças, Alexandru Panaite, separado da mãe, estava trabalhando quando a tragédia aconteceu.

Após receber a notícia, Panaite passou mal e precisou ser levado ao hospital Maggiore, em Bolonha, para realizar exames.

De acordo com o relato de uma vizinha, "Stefania era uma menina muito educada e gentil, era uma família linda". "Ela estava separada do marido, mas eles tinham um bom relacionamento, os filhos estavam felizes e contentes", contou.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.