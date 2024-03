Fusquinha Totó: Milton Nascimento passeia em relíquia que foi de seu pai

O cantor e compositor Milton Nascimento mostrou nesta semana, em seu perfil no Instagram, seu xodó no mundo automotivo.

Trata-se de um Volkswagen Fusca 1955 azul, que ele carinhosamente chama de 'Totó'.

A relíquia pertenceu a seu pai, Seu Zino. O veículo acabou de chegar à casa de Milton no Rio de Janeiro, o que motivou um "rolê" com seu filho, Augusto.

Com Milton aparentando muita emoção no banco do passageiro e Augusto de motorista, o curto passeio - exibido em ritmo acelerado no vídeo - foi gravado pelo filho enquanto o cantor de "Travessia" apenas curtia o momento.

Imagem: Reprodução/Instagram

Milton aparece sem cinto na gravação, enquanto seu filho informou nos comentários que o passeio ficou restrito ao condomínio onde os dois moram, a uma velocidade bastante reduzida.

