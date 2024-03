Francisco celebra centenário do 'hospital do Papa'

VATICANO, 16 MAR (ANSA) - Em uma agenda oficial neste sábado (16) com a comunidade do Hospital Pediátrico Bambino Gesù, o papa Francisco disse que "não se recuperou" de saúde. Ele vem relatando um resfriado desde a última semana de fevereiro, embora tenha conseguido cumprir diversos compromissos oficiais.

Assim como ocorreu nesta sexta (15) e em dias passados, ele pediu que um assessor lesse a mensagem que escreveu para os presentes, mais de 3 mil pessoas, entre médicos, enfermeiros, pesquisadores, pessoal técnico e administrativo, voluntários das seis unidades do hospital, juntamente com pacientes e familiares.

A audiência foi realizada por ocasião do centenário da doação do hospital à Santa Sé pela família Salviati, que o fundou em 1869. Desde então, o primeiro hospital italiano completamente dedicado a crianças ficou conhecido como "o hospital do Papa".

Ao longo dos anos, a instituição tornou-se um dos maiores centros acadêmicos de pesquisa e cuidados pediátricos na Europa, referência para a Itália e o mundo, distribuído em seis unidades que oferecem 627 leitos e atendem cerca de 95 mil emergências por ano, 30 mil internações, mais de 32 mil procedimentos cirúrgicos e 2,5 milhões de consultas.

A cada ano, o hospital realiza cerca de mil projetos de pesquisa e estudos clínicos e produz mais de 1,3 mil publicações científicas.

"Hoje o Bambino Gesù é um centro de pesquisa e cuidados pediátricos entre os maiores da Europa, um ponto de referência para famílias de todo o mundo. No entanto, permanece fundamental, em sua história e vocação, o elemento da doação, com os valores de gratuidade, generosidade, disponibilidade e humildade", disse Jorge Bergoglio. (ANSA).

