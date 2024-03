'Foi um erro governo com tantos militares', diz presidente do STM

Do UOL, em São Paulo

Francisco Joseli Parente Camelo, presidente do STM (Superior Tribunal Militar), afirmou neste sábado (16) que "foi um erro ter um governo com tantos militares", em referência ao mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A opinião foi dada ao programa CNN Entrevistas.

O que aconteceu

Parente Camelo deu a declaração ao ser questionado se teria sido um erro a presença de tantos militares no governo anterior, de Bolsonaro.

Acho [que foi um erro], não podemos ter um governo com tantos militares.

Nós, militares, temos que estar subordinados ao poder civil. O ministro da Defesa tem que ser civil. Nós temos a nossa competência como prevê a Constituição, a garantia dos poderes constituições e da lei da ordem. É para isso que temos que nos preparar e não se misturar com a política. Francisco Joseli Parente Camelo à CNN

O presidente do STM afirmou ainda que os militares devem trabalhar dentro das próprias competências, protegendo as fronteiras terrestres, marítimas e aeroespaciais.

Quando necessário, ajudando a população em momentos de desastres, em momentos de calamidades. É isso que nós fazemos e fazemos com muita maestria.

Parente Camelo citou a decisão do ministro Alexandre de Moraes de trazer para o STF a competência de julgar crimes como a tentativa de golpe, no dia 8 de janeiro, quando as sedes dos Três Poderes foram vandalizadas em Brasília.

O ministro Alexandre de Moraes tomou a decisão e fundamentou de maneira brilhante que o crime era da Justiça comum. Estamos ao lado do STF, não estamos contra.

Ele também reforçou que o órgão não é conivente com crimes e que o 8 de janeiro "abriu uma janela de oportunidades" para que a população brasileira entenda isso.

Sobre o futuro de Bolsonaro, o presidente do STM disse que é "imprevisível". "Eu, sinceramente, não tenho ideia. É completamente imprevisível", falou.