Filha de Kim Jong Un é chamada de "grande líder" pela imprensa estatal da Coreia do Norte

"Hyangdo": utilizando esse termo, a mídia estatal norte-coreana suscitam especulações neste sábado (16) de que a filha de Kim Jong Un poderá um dia suceder o pai. Kim Ju Ae, cuja existência veio a público em 2022, vem participando de vários eventos oficiais nos últimos dois anos.

Com expressão neutra e infantil, Kim Ju Ae se tornou um rosto popular em pronuciamentos e fotos oficiais do regime da Coreia do Norte. Nascida entre 2012 e 2013, segundo especulações das mídias internacionais, ela parece estar sendo preparada pelo dirigente norte-coreano, Kim Jong Un, para executar uma função na liderança do país.

Neste sábado, em uma reportagem da agência de notíciais oficial KCNA, a menina aparece ao lado do pai durante a visita de uma fazenda, em uma localidade não revelada. Cercada de militares, ela aparece nas fotos utilizando binóculos. Nas versões em inglês e em coreano, a mídia estatal se refere a Kim Jong Un e a Ju Ae como "hyangdo", "grandes líderes", no plural.

Essa é a primeira vez que a garota é classificada desta forma por Pyongyang. A filha de Kim Jong Un jamais foi identicada pelo nome e sua idade nunca foi revelada, mas para os serviços de inteligência sul-coreano, não há dúvidas de que a menina que aparece nas imagens é Kim Ju Ae.

"Essa é a primeira vez que Kim Ju Ae é elevada ao posto de autoridade", afirma Yang Moo-jin, especialista de estudos norte-coreanos em Seul.

O diretor do Centro pela Estratégia da Península Coreana do Instituto Sejong, Cheong Seong-chang, ratifica a análise. Segundo ele, o termo "hyangdo" em coreano, que significa "grande guia" ou "grande líder" é reservado a altos dirigentes ou sucessores do regime norte-coreano.

"Este nível de adoração pessoal por Kim Ju Ae sugere fortemente que ela sucederá Kim Jong Un como a próxima líder da Coreia do Norte", acrescenta.

Vida familiar misteriosa

Kim Jong Un, neto do fundador da Coreia do Norte, Kim Im Sung, é o terceiro homem da família a dirigir o país. O líder sempre manteve um alto sigilo sobre sua vida privada e familiar. Segundo o serviço de inteligência sul-coreano, ele teria se casado em 2009 com Ri Sol Ju e, além de Ju Ae, teria ainda outro filho, supostamente nascido em 2010.

A presença da garota foi revelada pela primeira vez pelas mídias estatais em 2022, quando ela acompanhou o pai no teste de um míssil balístico internacional. Até então, a única informação sobre a existência dela havia sido divulgada pela ex-estrela da NBA Dennis Rodman, que, durante uma visita à Coreia do Norte em 2013, afirmou ter visto a filha de Kim Jong Un.

Nos dois últimos anos, Kim Ju Ae aparece acompanhando o pai em vários eventos oficiais, como exercícios militares, visitas e desfiles. Sempre vestida com roupas escuras, como Kim Jong Un, a menina jamais interage com as pessoas ao redor, limitando-se a posar para as fotos.

