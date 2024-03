EUA investigam Meta por seu papel na venda de drogas ilícitas, informa jornal

(Reuters) - Os promotores da Virgínia, nos Estados Unidos, estão investigando se as plataformas de mídia social da Meta, controladora do Facebook, facilitaram e lucraram com a venda ilegal de drogas, informou o Wall Street Journal (WSJ) hoje, citando documentos e pessoas relacionadas ao assunto.

Os promotores enviaram intimações no ano passado e têm feito perguntas como parte de uma investigação criminal do grande júri, disse o relatório. Também foram solicitados registros relacionados ao conteúdo de drogas ou à venda ilícita de drogas por meio das plataformas da Meta.

A Food and Drug Administration (FDA), órgão que faz o controle de alimentos e medicamentos, também está ajudando na investigação, acrescentou o jornal. A agência reguladora federal observou que as investigações nem sempre resultam em acusações de irregularidades.

O jornal citou declaração de um porta-voz da Meta em um comunicado: “A venda de drogas ilícitas é contra as nossas políticas e trabalhamos para encontrar e remover esse conteúdo dos nossos serviços”.

“A Meta coopera proativamente com as autoridades policiais para ajudar a combater a venda e distribuição de drogas ilícitas”, acrescentou.

O gabinete do procurador e uma porta-voz da FDA não quiseram comentar a publicação do jornal. Meta, FDA e o gabinete do procurador-geral da Virgínia não responderam a pedidos de comentários da Reuters.

(Por Kanjyik Ghosh e Disha Mishra, em Bengaluru)