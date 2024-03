Empresário é assassinado com mais de dez tiros em carro de luxo no ES

Um empresário foi assassinado com mais de dez tiros quando estava em um carro de luxo ontem à noite em um bairro nobre de Vila Velha (ES).

O que aconteceu

Tiros se concentraram em vidro da porta do motorista. Dono de uma loja de roupas de grife, Diego Marcos Pereira, 30, havia saído da barbearia em um Mercedes prata quando foi atingido pelos tiros na Rua Botelho, na Praia da Costa, segundo testemunhas.

Empresário foi atingido na cabeça, tórax e costas. De acordo com o boletim de ocorrência obtido pelo UOL, a vítima foi atingida por um tiro na cabeça, quatro no tórax, dois nas costas, dois no ombro e um no braço esquerdo.

Autores do crime estavam em outro veículo, dizem testemunhas. Pessoas que presenciaram o crime dizem que um Ônix preto emparelhou com o veículo da vítima. Em seguida, começaram os disparos. Ainda não se sabe quantas pessoas abriram fogo. Após os tiros, os autores do crime fugiram do local.

Empresário morreu dentro da ambulância. Pereira não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Após passar por necropsia, o corpo foi liberado para a família para ser sepultado.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Em nota, a Polícia Civil do Espírito Santo informa que o caso está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha.

Empresário já foi investigado por suspeita de envolvimento em lavagem de dinheiro. O episódio ocorreu em abril de 2023, quando policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão na residência dele. O UOL não localizou a defesa do empresário para obter um posicionamento sobre o caso.