Em evento político no Rio, Bolsonaro diz que não teme ser julgado

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Após uma semana turbulenta, com a divulgação de depoimentos que apontaram Jair Bolsonaro no centro da articulação para uma suposta tentativa de golpe no país ao final de 2022, o ex-presidente afirmou neste sábado que não teme ser julgado "desde que os juízes sejam isentos".

Depoimentos de ex-comandantes da Aeronáutica e do Exército à Política Federal que vieram a público na sexta-feira mostraram que o ex-presidente Jair Bolsonaro convocou pelo menos duas vezes os comandantes das Forças Armadas para avalizar uma tentativa de golpe de Estado, com a previsão de estado de sítio e de uma operação de Garantia da Lei e da Ordem, e teve várias reuniões para tratar do tema.

Durante discurso em evento de lançamento da pré-candidatura do deputado federal Alexandre Ramagem (PL) à prefeitura da cidade do Rio neste sábado, o ex-mandatário não falou diretamente sobre o conteúdo dos depoimentos, mas fez menções indiretas ao atual momento delicado.

"Não tenho medo de qualquer julgamento desde que os juízes sejam isentos", disse Bolsonaro na quadra da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel.

Bolsonaro avaliou ainda que, desde que deixou a presidência, vem sendo perseguido pelo atual governo. "Ramagem trabalhou comigo, fez um excelente trabalho, deixou sua marca. E obviamente, quando se lança pré-candidato, o mundo cai na cabeça dele, como vem caindo na minha, porque sou um paralelepípedo no sapato da esquerda", disse ele.

Bolsonaro foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em meados de 2023, mas neste sábado reiterou que mantém a "esperança de continuar na política" porque, segundo defendeu, cabe ao povo decidir quem segue ou sai do mundo político.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, e o governador Cláudio Castro (PL) foram alguns dos políticos que estiveram no ato de pré-candidatura na quadra da escola de samba, que estava parcialmente cheia.

As eleições para prefeito do Rio este ano prometem reproduzir a polarização política nacional, com os dois principais pré candidatos, Ramagem e o atual prefeito Eduardo Paes (PSD), sendo apoiados respectivamente por Bolsonaro e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Nas eleições presidenciais de 2022, Bolsonaro obteve a maioria dos votos no município e no Estado do Rio.