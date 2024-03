Disputa no União envolve fundo milionário, racha e futuro do Congresso

A disputa no União Brasil envolve não só o deputado Luciano Bivar e o presidente escolhido para seu lugar, Antônio Rueda. O partido tem ainda um fundo milionário, uma das maiores bancadas eleitas e dois nomes na sucessão na chefia do Congresso.

O que aconteceu

Bivar tem resistido a deixar a presidência do partido. Ele deveria passar o bastão para Rueda, eleito em fevereiro. Bivar está no cargo desde a fusão do PSL com DEM, que criou o União Brasil.

Ele é alvo de um processo de afastamento do cargo e expulsão com desfiliação. Caso o deputado seja expulso do partido, os dirigentes da Executiva avaliam solicitar a vaga ocupada por Bivar na primeira secretaria da Câmara dos Deputados.

O União Brasil é a terceira maior bancada da Câmara, com 59 deputados. Tem ainda sete senadores e quatro governadores.

Partido sempre foi rachado. Fruto da junção entre duas siglas que já não eram homogêneas, a sigla tem tanto parlamentares oposicionistas como três ministros no governo Lula.

Partido pode fazer os presidentes da Câmara e do Senado. O mais cotado para suceder Rodrigo Pacheco (PSD-MG) no Senado em 2025 é Davi Alcolumbre (União-AP). Já na Câmara desponta entre as apostas o nome de Elmar Nascimento (União-BA) para o lugar de Arthur Lira (PP-AL).

A sigla é dona de um fundo partidário de R$ 17 milhões, segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Em 2022, o partido teve R$ 782,5 milhões de fundo eleitoral para as campanhas. Neste ano, esse montante deve ser de mais de R$ 500 milhões.

Entenda o caso

O ápice da briga no União Brasil aconteceu depois do incêndio nas casas de Rueda e da irmã em Pernambuco. O presidente eleito do partido disse que pediria ao STF para investigar Bivar por suposta participação no crime.

Bivar já ameaçou Rueda antes. Já existe uma pedido de inquérito, solicitado pela Polícia Civil do Distrito Federal, para apurar as ameaças do deputado contra Rueda e seus familiares.

Integrantes do partido afirmam que o deputado chegou a aceitar a mudança no comando do União. Depois voltou atrás e passou a questionar publicamente a eleição de Rueda.

A decisão sobre o afastamento e expulsão do deputado deve acontecer na próxima semana em reunião da Executiva do partido. Além das ameaças a Rueda também pesam sobre Bivar acusações sobre a desfiliação de deputados do Rio de Janeiro sem consultar a Executiva do partido.

O que cada um disse

Bivar fez ameaças à minha pessoa e à minha família. Me ameaçou de morte e ameaçou familiares meus. O Luciano vem de forma desenfreada atacando a mim e a minha família.

Nunca vi esse partido tão unido como está hoje. Não estou vendo crise, estou vendo o inconformismo de uma pessoa que, hoje, está desequilibrada porque eu conheço o Luciano há 25 anos e eu nunca vi ele tão desequilibrado como ele está.

Antonio Rueda, presidente eleito para suceder Bivar no União Brasil

Se fez uma eleição fajuta, porque até hoje não tem nenhum documento. Tem 12 dias que os caras se reúnem, falam que teve uma convenção e não tem nenhum documento. A gente tem que explicar isso aí.