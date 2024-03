Deputado do PT agride membro do MBL e diz que Gleisi foi atacada antes

O deputado Fernando Mineiro (PT) agrediu o membro do MBL Matheus Faustino no Aeroporto Internacional de Natal (RN) ontem. Mineiro alega que a presidente do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann, foi atacada antes.

O que aconteceu

Um vídeo gravado por Faustino mostra que ele foi agredido por Mineiro. Faustino pergunta a Gleisi sobre o aumento do número de feminicídios no governo Lula. A deputada afirmou que não interessava responder a ele, alegando que Faustino era eleitor de Bolsonaro.

Faustino disse que Gleisi foi investigada na Lava Jato, colocando o celular próximo da deputada. Nesta hora, a deputada tentou pegar o aparelho de Faustino. Logo depois, o vídeo mostra Mineiro derrubando no chão o celular de um outro homem.

Uma pessoa por trás das câmeras diz "calma, Mineiro", na hora que o deputado agride outra pessoa no vídeo. O homem agredido estava gravando o vídeo para Faustino. Depois da agressão, Mineiro disse: "Fascista eu quebro no pau". Faustino afirma que fez um boletim de ocorrência por agressão contra Hoffmann e Mineiro.

Faustino se autointitula como "opositor do PT no Nordeste". Com 338 mil seguidores no Instagram e 179 mil inscritos no YouTube, ele frequentemente busca confrontar lideranças da esquerda para gerar conteúdo em suas redes sociais.

Gleisi Hoffmann, Matheus Faustino e Fernando Mineiro Imagem: Reprodução/ X

O deputado federal Kim Kataguiri afirma que vão entrar com uma representação no Conselho de Ética contra Mineiro.

No X (antigo Twitter), Mineiro disse que Gleisi foi vítima de ataques misóginos. "Eu estava lá para recebê-la e as provocações terminaram em agressões físicas. Não foi a primeira vez que esse grupo agiu dessa forma. [...] Quem me conhece sabe que prezo pelo diálogo e pelo respeito às divergências, mas não podemos tolerar a repetição organizada desse tipo de agressão gratuita e criminosa", escreveu.

Mineiro diz que estão tomando as medidas cabíveis na Justiça. O deputado afirma que quer que o grupo seja "seja punido por suas atitudes e cessem os ataques contra nós".

Gleisi também se manifestou nas redes sociais. Ela agradeceu as manifestações de solidariedade que recebeu e chamou Faustino de "cachorro do fascismo". A deputada disse que ele usou métodos para intimidar, mas que não conseguiu. Gleisi disse que acionou a Polícia Federal do aeroporto e a Justiça.

A deputada agradeceu a Mineiro. Ela afirma que o deputado agiu em sua defesa. Gleisi não disse que tipo de agressão sofreu e não houve publicação de nenhum vídeo do momento da agressão até o fechamento da reportagem.

*Com informações de Estadão Conteúdo.