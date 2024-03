Com 2 de Vini, Real Madrid vence Osasuna no Campeonato Espanhol

Com dois gols de Vinícius Júnior, o Real Madrid venceu o Osasuna fora de casa por 4 a 2 neste sábado (16), pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol, reforçando sua liderança e dando mais um passo rumo ao título.

Com 72 pontos, o time merengue abre dez de vantagem sobre o vice-líder, o Girona, que foi derrotado pelo Getafe (9º) por 1 a 0.

Com esta derrota, graças ao gol de Yellu Santiago (33'), o time que é a surpresa da temporada poderá ser ultrapassado pelo Barcelona (3º), que no domingo visita o Atlético de Madrid (4º).

O jogo em Pamplona foi relativamente tranquilo para o Real, que abriu o placar logo aos quatro minutos com Vini Jr., embora o Osasuna não tenha demorado para empatar, com Ante Budimir (7').

Dani Carvajal colocou os madridistas novamente em vantagem (18) e, já no segundo tempo, Brahim Díaz (61') e Vini (64') garantiram a vitória. Nos acréscimos, Iker Muñoz (90'+1) ainda diminuiu para os donos da casa.

"Vinícius é um jogador muito decisivo. Hoje fez dois e sempre quer mais. Ele foi eficiente em tudo o que fez, com a bola e sem ela", elogiou o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, que considerou a atuação do brasileiro "extraordinária".

O Osasuna é o 11º colocado e está em uma zona tranquila na tabela, aparentemente sem grandes objetivos na reta final do Campeonato.

-- Jogos da 29ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Real Sociedad - Cádiz 2 - 0

- Sábado:

Mallorca - Granada 1 - 0

Osasuna - Real Madrid 2 - 4

Getafe - Girona 1 - 0

(17h00) Athletic Bilbao - Alavés

- Domingo:

(10h00) Sevilla - Celta Vigo

Las Palmas - Almería

(12h15) Villarreal - Valencia

(14h30) Rayo Vallecano - Betis

(17h00) Atlético de Madrid - Barcelona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 72 29 22 6 1 64 20 44

2. Girona 62 29 19 5 5 59 34 25

3. Barcelona 61 28 18 7 3 57 34 23

4. Atlético de Madrid 55 28 17 4 7 54 31 23

5. Athletic Bilbao 53 28 15 8 5 48 26 22

6. Real Sociedad 46 29 12 10 7 42 31 11

7. Betis 42 28 10 12 6 34 31 3

8. Valencia 40 27 11 7 9 32 31 1

9. Getafe 38 29 9 11 9 37 42 -5

10. Las Palmas 37 28 10 7 11 29 31 -2

11. Osasuna 36 29 10 6 13 33 43 -10

12. Villarreal 35 28 9 8 11 46 51 -5

13. Alavés 32 28 8 8 12 26 33 -7

14. Mallorca 30 29 6 12 11 25 35 -10

15. Sevilla 28 28 6 10 12 35 42 -7

16. Rayo Vallecano 26 28 5 11 12 23 38 -15

17. Celta Vigo 24 28 5 9 14 30 43 -13

18. Cádiz 22 29 3 13 13 20 40 -20

19. Granada 14 28 2 8 18 30 58 -28

20. Almería 10 28 0 10 18 27 57 -30

ati/jde/dr/iga/cb

