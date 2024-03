Big Mac vira Big Tech, com alguns contratempos

Por Waylon Cunningham

SAN ANTONIO, TEXAS (Reuters) - Quando o McDonald’s abriu pela primeira vez, na década de 1940, os funcionários ficavam atrás de balcões físicos, os hambúrgueres e batatas fritas eram listados em menus de papel e os clientes pagavam em dinheiro aos caixas humanos.

Que pitoresco.

Hoje a tecnologia está tão presente em todos os aspectos do negócio do McDonald's que seria apenas um pequeno exagero chamá-la de uma empresa de tecnologia que, por acaso, vende hambúrgueres.

Aplicativo do McDonald’s para celular; quiosques que recebem pedidos sem ter funcionários; menus digitalizados que mudam com base nas tendências, no clima e muito mais; e até mesmo a sua IA generativa - juntas, essas iniciativas permitem que o McDonald’s realize vendas adicionais e aumente sua produtividade, trazendo bilhões de dólares à empresa, que tem 40.000 postos de atendimento em cerca de 100 países.

No entanto, essa mesma tecnologia também pode colocar o McDonald's em uma situação delicada.

Na sexta-feira, quedas no sistema afetaram as lojas do McDonald's em alguns de seus maiores mercados globais, incluindo Japão, Austrália e Reino Unido, fazendo com que muitas lojas aceitassem temporariamente apenas dinheiro ou que fechassem totalmente.

O McDonald's não revelou o quão generalizadas foram as interrupções, mas na tarde de sexta-feira, 12 horas após os cortes terem sido relatados pela primeira vez, uma loja de San Antonio, Texas, não estava aceitando pedidos em seu aplicativo nem pagamento em dinheiro.

Em comunicado, o McDonald’s disse que a queda foi causada por um fornecedor terceirizado não identificado durante uma “mudança na configuração”. Solicitado a fazer um comentário sobre o caso, o McDonald's referiu-se a essa declaração. O McDonald's Japan pediu desculpas no sábado pelo inconveniente, dizendo que todos os seus restaurantes e serviço de entrega estavam operando normalmente.

A gigante do hambúrguer havia sinalizado que algo assim poderia acontecer, pelo menos para Wall Street.

“Cada vez mais nós dependemos de sistemas da tecnologia”, escreveram os advogados da empresa em seu relatório anual da Securities and Exchange Commission (a CVM dos EUA) em 22 de fevereiro. “Qualquer falha ou interrupção desses sistemas pode impactar significativamente nossas operações ou as de nossos franqueados, ou as experiências e percepções de nossos clientes”.

Até a IA é citada no relatório, que afirma que “as ferramentas de inteligência artificial que estamos incorporando em certos aspectos de nossas operações de restaurante podem não gerar a eficiência pretendida e podem impactar nossos resultados de negócios”.

No entanto, é pouco provável que a paralisação generalizada de sexta-feira mude a estratégia de longo prazo do McDonald´s de aprofundar a sua confiança na tecnologia.

O McDonald’s quer que mais clientes façam pedidos em seus canais digitais, como o aplicativo e os quiosques, que, em 2022, já representaram um terço de suas vendas nos principais mercados.