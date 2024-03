Governo Lula faz rodízio de 14 presos em presídios federais após fuga no RN

O Ministério da Justiça realizou rodízio de 14 presos entre cinco presídios federais entre quinta (14) e ontem (15). A ação ocorreu no mesmo dia em que a fuga do presídio de Mossoró (RN) completou um mês.

O que aconteceu

O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou neste sábado (16) que realizou o rodízio periódico de 14 presos de cinco penitenciárias federais com o intuito de enfraquecer líderes do crime organizado.

A ação ocorreu exatamente um mês após a fuga de Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça da penitenciária de segurança máxima, em Mossoró (RN) - o primeiro registro na história do sistema penitenciário federal. Os dois fugitivos pertencem ao Comando Vermelho, principal facção criminosa do Rio de Janeiro. Nesse intervalo de tempo, Nascimento e Mendonça já mantiveram reféns e foram vistos em diferentes comunidades rurais. As buscas continuam e expõe as dificuldades enfrentadas pelo governo na recaptura dos detentos.

Em comunicado, o Ministério da Justiça afirmou que a medida foi tomada para enfraquecer a articulação de organizações criminosas dentro dos presídios, além de dificultar e enfraquecer possíveis vínculos nas regiões onde se encontram as penitenciárias federais.

Por motivos de segurança, a localização dos presos, quais são os presídios e mais detalhes da operação não foram divulgados.