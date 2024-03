Yduqs vê expansão de lucro com melhora no macro e redução de alavancagem

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo de ensino superior Yduqs avalia que poderá entregar resultados crescentes a partir deste ano, diante da redução de alavancagem e investimentos em relação aos últimos anos e com o cenário macroeconômico mais favorável marcado pelo ciclo de queda na taxa de juros.

"Estamos entrando em momento diferente...vai ter interessante crescimento, efeito de margem boa, de desalavancagem com redução de taxa de juros e tudo isso vai ter impacto muito grande no lucro líquido", disse o presidente-executivo da companhia, Eduardo Menezes, em conferência com analistas.

A companhia publicou na noite da véspera resultado de quarto trimestre que mostrou aumento de quase 43% no prejuízo líquido do quarto trimestre sobre um ano antes, mas uma expansão de 10% no desempenho operacional medido pelo Ebitda.

A empresa, dona de marcas como Estácio e Ibmec, previu também um crescimento de lucro líquido ajustado do primeiro trimestre deste ano com crescimento de dois dígitos sobre o mesmo período de 2023, com crescimento na captação de alunos presenciais avançando 15% a 25%.

(Por Alberto Alerigi Jr.; )